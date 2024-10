Mercadona desata la locura: llega a las tiendas el lápiz de uñas que te cambiará la vida

Todas las personas aficionadas al mundo de la belleza y el cuidado de las uñas en especial, van a celebrar la última de las novedades que ha llegado al supermercado número uno en España. Un producto con el que Mercadona que promete revolucionar nuestras rutinas de manicura. Se trata del Lápiz de uñas polvo Magic Pen Deliplus, un producto innovador que está causando auténtico furor en las tiendas. Con un precio accesible de 4 euros, esta nueva propuesta trae consigo un efecto cromado que dará un toque de sofisticación y glamour a tus uñas, tanto si eres una aficionada como si eres una experta en manicura. ¿La clave? Su polvo satinado y brillante, que se aplica en pocos pasos y garantiza un acabado espectacular.

El Magic Pen es mucho más que un simple producto de uñas; es una herramienta de estilo que permite a cualquiera transformar su manicura en cuestión de minutos. Y es que este lápiz está disponible en cuatro tonos únicos, cada uno con una personalidad propia, lo que lo convierte en una opción versátil para cualquier ocasión. Las amantes de las uñas elegantes y modernas han encontrado su nuevo imprescindible, y parece que la tendencia solo irá en aumento. Las grandes celebrities ya han hecho del efecto cromado su sello distintivo, y ahora tú también puedes brillar como ellas con un acabado perfecto en casa. ¿Pero qué hace que este producto sea tan especial? Además de su precio asequible, su diseño ergonómico y su fácil aplicación, el Magic Pen logra un efecto de salón de belleza en tus uñas sin necesidad de herramientas complicadas o largas sesiones. Si estás buscando renovar tu manicura y dar un toque de frescura a tu look diario, este lápiz de uñas de Mercadona es la solución ideal.

El lápiz de uñas de Mercadona que está arrasando

El Magic Pen de Deliplus de Mercadona no sólo destaca por su fórmula innovadora, sino también por los tonos cuidadosamente seleccionados para adaptarse a distintos estilos y preferencias. Si buscas algo más que una manicura tradicional, estos cuatro tonos te sorprenderán:

Mirror Silver: este tono ofrece un impresionante efecto espejo en plata, ideal para un look futurista y sofisticado. Con Mirror Silver, tus uñas se convertirán en el complemento perfecto para un atuendo elegante o para esos momentos en los que necesitas brillar con luz propia.

Night: el tono estrella de esta colección, Night, es un morado profundo con reflejos cromados que aporta un aire de misterio y elegancia. Perfecto para la noche o para cuando buscas un look más intenso y dramático. Con este tono, tus uñas se convertirán en el centro de atención.

Chameleon: si prefieres un toque de lujo y sofisticación, Chameleon es el tono que necesitas. Con un efecto champagne en dorado, tus manos lucirán elegantes y brillantes. Es la opción perfecta para eventos especiales o simplemente para darle un toque dorado a tu día a día.

Holographic: si lo tuyo son los efectos más arriesgados y llenos de color, Holographic es tu mejor elección. Este tono multicolor cambia dependiendo de la luz, creando un efecto caleidoscópico que hará que tus uñas sean únicas y llamativas en cualquier situación.

Manicura perfecta en 4 pasos

Si ya te has decidido por tu tono favorito, te encantará saber que el Magic Pen es increíblemente fácil de usar. No necesitas ser una experta en manicura para lograr un acabado profesional, solo sigue estos cuatro pasos sencillos:

Prepara tus uñas: el primer paso es aplicar una base que proteja tus uñas y permita que el polvo se adhiera correctamente. Desde Deliplus, recomiendan la base 9 en 1 de su surtido, que asegura una buena protección y fijación. Deja secar completamente antes de continuar.

el primer paso es aplicar una base que proteja tus uñas y permita que el polvo se adhiera correctamente. que asegura una buena protección y fijación. Deja secar completamente antes de continuar. Aplica el polvo cromado : abre el lápiz y encontrarás una esponja impregnada de polvo en la tapa. Usa la esponja para dar pequeños toques sobre tus uñas, asegurándote de cubrirlas completamente con el polvo cromado del tono elegido.

: abre el lápiz y encontrarás una esponja impregnada de polvo en la tapa. Usa la esponja para dar pequeños toques sobre tus uñas, asegurándote de cubrirlas completamente con el polvo cromado del tono elegido. Sella el acabado : una vez hayas cubierto la uña con el polvo, aplica una capa de brillo Nº 67 o Top Coat para fijar el color y proteger el efecto cromado. Esto no solo hará que el color dure más, sino que también dará ese brillo adicional que todas buscamos.

: una vez hayas cubierto la uña con el polvo, para fijar el color y proteger el efecto cromado. Esto no solo hará que el color dure más, sino que también dará ese brillo adicional que todas buscamos. Elimina los excesos: para terminar, lávate las manos para eliminar cualquier resto de polvo que haya podido quedar en la piel alrededor de las uñas. ¡Y listo! Tus uñas lucirán perfectas, con un acabado cromado digno de una sesión de salón de belleza.

Como puedes ver, con el Magic Pen, la manicura casera ha dado un salto al siguiente nivel. Este lápiz de uñas de Mercadona no sólo ofrece la posibilidad de obtener resultados espectaculares, sino que lo hace de una manera rápida y sencilla. La combinación de sus 4 tonos únicos, junto con su fácil aplicación y su precio accesible, ha desatado la locura entre quienes buscan un cambio de look para sus uñas. Si aún no has probado el efecto cromado en tu manicura, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Con el Magic Pen, conseguirás ese toque de glamour y sofisticación que siempre has querido, sin necesidad de salir de casa. ¿Te atreves a probarlo?.