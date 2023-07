Mercadona deja alucinados a sus clientes con el cambio radical que encanta a todos

Mercadona es la cadena de supermercados líder en ventas en España, donde supera ya la cifra de 1.600 establecimientos y triunfa entre el público gracias a la excelente relación calidad-precio de sus productos, en su gran mayoría fabricados por sus propias marcas en las diferentes secciones. Te contamos el gran cambio de Mercadona que encanta a todos sus clientes y que realmente va a suponer un antes y un después en el sector… ¡toma nota!.

Los tickets de Mercadona, un cambio revolucionario

La empresa valenciana siempre busca la manera de mejorar, y no únicamente en sus productos y servicios, también, por ejemplo, a la hora de proteger el planeta, que es exactamente lo que se busca con esta impactante decisión que no deja indiferente a nadie. Los tickets de Mercadona van a desaparecer tal y como los conocemos, ese gesto tan habitual de cuando pagas te dan un papel con la lista de todo lo comprado, ya no va a existir. Sí, los tickets en papel de Mercadona desaparecen.

Juan Roig, dueño de Mercadona, ha decidido eliminar el papel de los tickets, por lo que muy pronto en sus cajas ya no se entregará un formato físico al comprar. Eso sí, para tranquilidad de los clientes, esos tickets se podrán recibir de manera digital, un movimiento que es más sostenible y amigable con el medio ambiente y que beneficia también al cliente, que no lo perderá al dejarlo en cualquier lugar que luego no recuerde.

Con esta decisión, la compañía valenciana eliminará el gasto de miles de kilos de papel que se consumen al año, reduciendo además todo ese consumo del impacto que tiene el uso del papel para el planeta. De momento, el ticket en papel seguirá estando disponible, pero el personal de caja de Mercadona siempre que se pague con tarjeta se preguntará al cliente si desea recibirlo en formato digital.

Una vez que se genere un ticket digital, el número de teléfono que lo recibirá quedará asociado a la tarjeta de crédito utilizada, por lo que de ahí en adelante, cada vez que se pague con esa tarjeta se enviará el ticket a ese número de teléfono. Tras registrar el número de teléfono, Mercadona contactará con el cliente a través de WhatsApp para solicitar un correo electrónico al que poder enviar los tickets de las compras que se efectúen en sus establecimientos. Por supuesto, en el momento que desees hacer cualquier cambio o dar de baja ese número de teléfono o tarjeta de crédito, podrás hacerlo.

De momento, si pagas en efectivo, seguirás recibiendo el ticket en papel, sin posibilidad de recibirlo en formato digital.