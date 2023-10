Los inversores de las grandes empresas del Ibex han abierto «ciertas nuevas líneas rojas» que intensificarán a partir de ahora para votar a favor de los sueldos de los consejeros ejecutivos de las compañías en las juntas de accionistas, que suele ser el punto del orden del día que menos apoyo recibe en las votaciones. Así lo señala Claudia Morante, de Georgeson, que ha presentado este miércoles el III Edición del Observatorio de Retribuciones que elabora esta firma especializada en dar servicios estratégicos de accionistas para grandes empresas.

Según ha explicado Morante en unas jornadas sobre inversión sostenible organizadas por el Club de Excelencia en Sostenibilidad y el Instituto de Empresa, el 38% de los accionistas que no forman parte del núcleo del capital de las empresas del Ibex han votado en contra del sueldo de los consejeros el último año. En algunos casos, aunque no ha dado nombres, recibieron un rechazo a esos salarios de buena parte de los accionistas en años anteriores y aún así no han hecho nada para cambiarlo este año. «Otras compañías sí han tomado medidas y han mejorado su apoyo en la última Junta», señala.

Sin embargo, en el futuro eso va a ser penalizado e incluso no sólo en el apartado de las retribuciones, sino también en el de los apoyos al consejo de administración. Porque el mercado ha puesto «ciertas nuevas líneas rojas» para votar a favor en las Juntas. Se trata de los inversores cualificados y los proxy advisors, que suelen decidir su voto antes de Junta e influyen en el voto de los minoritarios.

Entre esas ciertas nuevas líneas rojas se encuentra la de la discrecionalidad. «Ya no sirve eso de decir en el informe de retribuciones que se sube el sueldo del consejero delegado porque ha hecho una operación. El mercado exige más explicaciones para no votar en contra», señala Morante. «También se pide aclarar en base a qué concepto se sube el sueldo variable de un consejero ejecutivo. Ya tampoco vale lo de decir que se le sube un 20% por ejemplo por cumplir con el plan de negocio, hay que explicar el concepto claramente», explica.

«Se exige más transparencia a la hora de explicar el sueldo de los consejeros ejecutivos. Hasta ahora se ha penalizado bastante la falta de información y se hará más y en otras votaciones de la Junta si la compañía no es transparente», añade.

También van a notar la falta de transparencia los consejeros encargados de las retribuciones de la compañía si no hacen nada para mejorar después de haber recibido un voto de castigo en la Junta de Accionistas.

La visión de las empresas y de las comisiones de Retribuciones de las empresas del Ibex es la contraria. Ana Bolado, consejera de Colonial y Metrovacesa, explica en el mismo foro que actualmente se vive en «la tiranía del inversor, que hace que la gestión del talento en las compañías sea complicada». «Estamos cayendo en la trampa de los proxys. Lo único que parece que importa es que no voten en contra en las Juntas de Accionistas al informe de retribuciones, y eso no es bueno. Hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de fijar las retribuciones, y todo se simplifica en que a ver si no nos votan en contra los inversores», ha señalado.