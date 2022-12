El frío parece que está ya instalado en España y tras un fin de semana de lluvias y un comienzo de semana bastante duro en prácticamente todo el país, parece que ya no podemos evitar durante más tiempo encender la calefacción o la estufa en casa. Sin embargo, no son estas las únicas fuentes de calor a las que podemos recurrir cuando más frío tengamos. De hecho tener una buena manta eléctrica se ha convertido en una buena solución cuando no queremos pasar frío pero tampoco queremos gastar demasiado. Descubramos cuáles son entonces, las mejores mantas eléctricas del mercado para no pasar frío y ahorrar luz en casa.

Las mejores mantas eléctricas para ahorrar luz

El frío de los últimos días avecina un duro invierno, de modo que nada como elegir una buena manta eléctrica para taparnos con ella mientras vemos una película en el sofá esta Navidad o tal vez, la usemos para calentar la cama antes de irnos a dormir.

En el mercado puedes encontrar muchas mantas eléctricas de calidad, pero estas que ahora te mostramos son las mejores y más vendidas. Todas ellas disponibles en Amazon.

Imetec Adapto Velvet Tartan

Esta manta doble te garantiza un descanso óptimo ya que crea el clima ideal en la cama y lo mantiene estable durante toda la noche autorregulando a tus necesidades. Puedes encenderla y configurarla, ¡ella se encarga del resto! Adapto de Imetec calienta la cama en pocos minutos y luego controla, regula y estabiliza el clima en función de la temperatura corporal y del ambiente, creando las condiciones ideales para conciliar el sueño y descansar de la mejor manera posible. En tejido 100% algodón cálido, natural, transpirable, también ideal para entretiempo. Adapto es la manta eléctrica más rápida que encontrarás en el mercado; basta con encenderla justo antes de ir a dormir y en unos minutos habrás alcanzado la temperatura deseada.

Puedes elegir entre 6 temperaturas y se apaga programando el temporizador a las 1-3-9 horas. La seguridad está garantizada por el exclusivo sistema de control digital con función de autodiagnóstico cada vez que se enciende: comprueba la eficiencia y la seguridad de todos los componentes, supervisa constantemente la manta durante el uso y, en caso de anomalías, interviene rápidamente apagando el producto. Envase de cartón reciclable con una bolsa de fibra ecológica muy útil en su interior para guardar el producto. Es un modelo doble que mide 150×120 cm con un bonito estampado tartán. Su precio es de 99,99 euros.

Manta Dr. Watson de Klarstein

La manta eléctrica Dr. Watson de Klarstein garantiza una calidez inigualable en el sofá o en la cama. Esto es posible no solo gracias al microfelpa muy suave que envuelve perfectamente el cuerpo, sino también a la potencia de 120 vatios, que se puede ajustar en 3 niveles según las necesidades individuales. Con sus generosas dimensiones de 200 x 180 cm, la manta calefactable Dr. Watson de Klarstein también es ideal para acurrucarse calentito para 2. Para una comodidad duradera, simplemente retira el elemento de control y lava la manta en la lavadora con la máxima sencillez. El precio en Amazon es de 89,99 euros.

Marca térmica eléctrica Ume

Entra en calor en las frías noches de invierno con la nueva manta térmica eléctrica de Ume, y también una de las más vendidas de Amazon. Esta hermosa manta está confeccionada íntegramente en suave franela de la más alta calidad y genera una agradable calidez que favorece la relajación regeneradora, gracias a su cálido abrazo también aliviarás tus niveles de estrés. El calentamiento se realiza uniformemente en unos pocos minutos, brindándote inmediatamente momentos de pura relajación. Con el práctico mando a distancia es posible ajustar el temporizador hasta 10 horas de calor , y está equipada con protección contra sobrecalentamiento.. Con unas dimensiones de 180 x 130 cm, es perfecta para cubrir toda la superficie de la cama de matrimonio. Además, se puede lavar en la lavadora y su precio es de 59,99 euros.

Manta eléctrica Ardes

Manta eléctrica que también funciona como calientacama doble (150×160) se vende con 2 interruptores a 2 temperaturas. El sistema de seguridad garantiza el autocontrol y el autoapagado en caso de sobrecarga. La tela es lana. El precio es de 105,77 euros.

Manta calefactora Medisana

Manta y bajera calefactora, en formato extra grande y micropolar transpirable, ideal para ofrecer un calor beneficioso de bajo consumo que relaja los músculos, mejora la circulación y alivia los dolores articulares. 4 niveles de temperatura por control remoto. La manta eléctrica de microfibra de Medisana, una empresa líder en el sector de la salud y el bienestar, se encuentra entre las mejores en términos de relación calor/gasto de energía. Te ofrecerá un abrazo salvador durante la noche en la cama o para llevarlo por las tardes en el sofá , pudiendo permitirte apagar la calefacción y disfrutar del calor frente al televisor. La tela extra suave y transpirable, no irrita la piel y envuelve cómodamente en los momentos de relax en casa. El avanzado sistema de seguridad anti-sobrecalentamiento detecta aumentos anormales de temperatura y apaga automáticamente el dispositivo después de 3 horas. Quitando el interruptor se puede lavar con seguridad en la lavadora. Sus medidas son 180 x 130 cm y el precio es de 65,52 euros.