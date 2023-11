Mediamarkt se adelanta al Black Friday: PlayStation 5 Standard, 825 GB, 4K + Call Of Duty: Modern Warfare 3 por 499€

Si eres un apasionado de los videojuegos y quieres disfrutar de la última generación de consolas, no puedes dejar pasar esta oportunidad. Mediamarkt se adelanta al Black Friday y te ofrece la PlayStation 5 Standard, 825 GB, 4K + Call Of Duty: Modern Warfare 3 por solo 499 €. Se trata de una oferta increíble, ya que el precio original de este pack es de 619€. Es decir, te ahorras 120€ en una de las consolas más potentes y demandadas del mercado.

La oferta de Media Markt en la PlayStation 5 para el Black Friday

La PlayStation 5 Standard es la versión con lector de discos de la nueva consola de Sony, que te permite jugar tanto a los juegos de PS5 como a los de PS4. Una consola que es la más deseada del mercado y que lanzada hace tres años es la última de las lanzadas por Sony hasta que llegue la próxima PS6 cuyo lanzamiento no se producirá al menos hasta 2027. Y ahora puede ser tuya a un precio mucho más económico gracias al Black Friday.

Pero no hace falta esperar hasta el 24 de noviembre, ya que esta oferta ya está disponible en la web de Media Markt. La PlayStation 5 cuenta con un diseño renovado en color blanco que le da un aspecto futurista y elegante. La PS5 Standard te ofrece una experiencia de juego inmersiva y fluida, gracias a su procesador AMD de 8 núcleos Zen 2 a 3.5GHz, su memoria RAM de 16 GB y su capacidad de almacenamiento de 825 GB SSD. Podrás jugar a tus títulos favoritos en tu televisor 4K con una resolución impresionante, y disfrutar de la tecnología HDR que te ofrece una gama de colores increíblemente realista. Además, la PS5 Standard admite salida 8K, por lo que podrás jugar en pantallas de 4320p si dispones de una.

La PS5 Standard ahora de oferta en Media Markt viene acompañada de un mando DualSense Wireless Controller en color blanco, que multiplica tus sensaciones al jugar. El mando DualSense te ofrece una retroalimentación háptica que te hace sentir los efectos y el impacto de tus acciones dentro del juego mediante la retroalimentación sensorial dinámica. También cuenta con gatillos adaptables dinámicos, que te permiten sentir la tensión y la resistencia de tus acciones, como al disparar un arma o al conducir un coche. El mando DualSense tiene un botón Crear, que te permite capturar y compartir tus mejores momentos de juego, y un micrófono integrado, que te permite comunicarte con tus amigos o con otros jugadores.

Pero eso no es todo, porque con esta oferta de Mediamarkt también te llevas el juego Call Of Duty: Modern Warfare 3, que podrás descargar con un código que se incluye en el pack. Se trata de la secuela directa del exitoso juego Call Of Duty: Modern Warfare II, que te sumerge en una guerra global contra el criminal de guerra ultranacionalista Vladimir Makarov. Podrás jugar en modo campaña, en el que tendrás que tomar decisiones que afectarán al desarrollo de la historia, o en modo multijugador, en el que podrás competir con otros jugadores en diferentes modos y mapas. Call Of Duty: Modern Warfare 3 es uno de los juegos más esperados y aclamados de la saga, que te ofrece una acción trepidante y una jugabilidad espectacular.

No dejes escapar esta oportunidad y aprovecha el adelanto del Black Friday de Mediamarkt. Consigue la PlayStation 5 Standard, 825 GB, 4K + Call Of Duty: Modern Warfare 3 por solo 499 € y disfruta de la mejor experiencia de juego que puedas imaginar. Puedes comprar este pack en la web de Mediamarkt o en cualquiera de sus tiendas físicas. Date prisa, porque las unidades son limitadas y seguro que se agotan pronto.