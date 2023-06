MásMóvil defiende la fusión por dar mayor margen de inversión y critica el retraso causado por Bruselas

El director de Estrategia de MásMóvil, Pablo Freire, ha defendido este viernes la fusión con Orange porque supondría un aumento de la capacidad de inversión en fibra y 5G. Además, ha criticado el proceso de autorización que está llevando a cabo la Comisión Europea dado que durará más de año y medio.

Así lo ha indicado en su intervención en la última jornada de la sexta edición del DigitalES Summit, en la que ha valorado que no es de recibo un proceso tan largo en un mercado tan competitivo y que evoluciona tan rápido como el español.

«¿Tiene sentido que un proceso de autorización dure, mínimo, un año y medio? Yo creo que no, creo que es algo que no nos lo podemos permitir en el mundo de las telecos aquí, no se lo puede permitir España y no se lo puede permitir Europa si quieren estar donde quieren estar, que es en la locomotora y no en el vagón de cola (del desarrollo del 5G)», ha lamentado Freire.

En ese sentido, en su argumentación en contra de la dilatación del proceso, Freire ha destacado que en el mercado español un operador que hace seis años facturaba 100 millones de euros ahora ingresa más de 3.000 millones, así como que un grupo de empresas que hace cinco años eran «desconocidas» para el público ahora captan el 50% del mercado convergente.

En esa línea, también ha resaltado que en España hay ocho operadoras convergentes que facturan más de 100 millones de euros, mientras que en otros países del entorno el número se reduce a entre tres y cinco, como máximo. «Para muchos, el mercado español es el más competitivo de Europa», ha subrayado.

El periodo de negociación entre Orange y MásMóvil para su fusión, valorada en alrededor de 18.600 millones de euros, fue anunciado en marzo de 2022, si bien las conversaciones preliminares con Bruselas comenzaron en octubre del año pasado.

De hecho, en abril de 2023 la Comisión Europea comenzó la investigación en profundidad de esta operación y sus pesquisas se centraron en dos elementos fundamentales, el mercado mayorista, que tiene que ver con que un operador ofrezca sus redes a otros, y el minorista.

Esta misma semana, la Comisión Europea confirmó que ve problemas de competencia en la fusión anunciada entre Orange y MásMóvil porque teme que se reduzca el número de operadores de redes en los mercados minoristas españoles de servicios de telecomunicaciones móviles e internet y ello redunde en «grandes subidas de precios» para los clientes finales.

Sin embargo, las posibles objeciones de Bruselas en torno al impacto de la operación en el mercado mayorista española han sido eliminadas de la ecuación.

De hecho, el consejero delegado de Orange España, Ludovic Pech, aseguró este jueves que las compañías se reunieron con la Comisión Europea para abordar cuáles serán los siguientes pasos en el proceso de evaluación y también que volverán a tener un encuentro la semana que viene.

Así, en el marco de estas reuniones ambas empresas intentarán disipar las dudas que mantiene Bruselas sobre el impacto de la operación en el mercado minorista y también buscarán intentar evitar la posible imposición de condiciones (‘remedies’).

En ese sentido, tanto Orange y MásMóvil han valorado positivamente que la Comisión Europea haya retirado sus consideraciones sobre el impacto que esta operación podría tener en el mercado mayorista, si bien el otro apartado principal que está siendo evaluado todavía puede suponer la imposición de ‘remedies’, es decir, que las empresas se tengan que desprender de algunos activos para poder seguir adelante con la operación.

Preguntado al respecto, el consejero delegado de Orange señaló que las compañías están en «constante diálogo» con la Comisión Europea.

En ese sentido, el directivo ha explicado que una vez que la Comisión Europea plantea sus observaciones sobre la operación, son las empresas las que deben proponer una serie de ‘remedies’ que puedan satisfacer las expectativas de Bruselas, si bien el objetivo de Orange y de MásMóvil es que no se impongan condiciones o que estas sean mínimas.

De hecho, varias empresas del sector están a la expectativa de las posibles condiciones que se apliquen a esta fusión con la intención de poder adquirir determinados activos.

Escala para acometer inversiones

En su intervención en el DigitalES Summit, el director de estrategia de MásMóvil también ha defendido que la fusión con Orange supondrá un incremento del tamaño de ambas empresas, algo que redundará en una mayor capacidad de inversión para la mejora de las redes de 5G y de fibra.

De hecho, la Comisión Europea estima que el aumento del tráfico de datos que se prevé para los próximos años requerirá de 174.000 millones de euros en inversiones para mejorar las infraestructuras.

En este contexto, las operadoras de telecomunicación lamentan que sus ingresos están cayendo, si bien las necesidades de inversión siguen incrementándose.

De hecho, Freire ha señalado que de todas las grandes operadoras en España tan solo una consigue un retorno sobre la inversión de dos dígitos, «mientras que las demás no».