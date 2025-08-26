La bodega Mar de Frades, del grupo Zamora Company, se muestra pesimista con el experimento de incorporar un depósito de granito en el proceso de formación y fermentación de su vino, según explican a OKDIARIO fuentes de la empresa. En concreto, los viticultores «aún no han sacado al mercado» los productos que pasan por estos barriles porque prevén que sería un «fracaso en ventas», dado que «la botella valdría alrededor de 60 euros».

La bodega de Mar de Frades, situada en Meis (Pontevedra), incorporó hace unos años un depósito de granito para experimentar con su vino. La idea surgió en 2015 de la mano de la enóloga Paula Fandiño, directora técnica de la empresa. Los viticultores consideraron que las propiedades de este material podrían aportar un toque especial a sus productos.

Sin embargo, el vino debe ajustarse a la demanda. Por el momento, explican las fuentes, el resultado de dicho experimento no se ha sacado al mercado porque consideran que los clientes «no estarían dispuestos» a pagar tanto. La empresa prevé que cada botella se tendría que vender por 60 euros.

El experimento de Mar de Frades

En el año 2018, Mar de Frades preveía poder lanzar un vino fermentado en el bloque de granito poco después de 2020. Siete años después, los consumidores siguen sin saber nada de este producto, que la empresa teme lanzar. En la actualidad, la bodega sigue experimentando con diferentes combinaciones.

«Están experimentando con vinos. Los van metiendo en madera unos meses, después en hormigón, después otra vez en madera… Hacen diferentes combinaciones y lo van probando», explican a este periódico fuentes cercanas a Mar de Frades.

Algunas de esas combinaciones implican al bloque de granito, algo que «solo tienen ellos» y que es «típico de Canadá». «Este es un vino que congelan a -4º de temperatura», explican las mismas fuentes. Pero, por el momento, «no resulta rentable» para la compañía. «Tienen miedo de que no haya demanda», sentencian.

El depósito de granito es costoso y no es fácil de producir. Este gran barril rocoso está pulido en su interior con diamante, algo que causa una superficie lisa que recubre el vino durante su fermentación. Además, Mar de Frades utiliza otros recipientes de hormigón «porque son porosos y conservan la salinidad» de la uva, la cual está plantada en esta bodega frente a la ría de Arousa.

En definitiva, los experimentos de la marca de Zamora Company con depósitos innovadores como el de granito parecen estar quedando en saco roto. La propia empresa lo sabe y teme que el producto resultante no sea aceptado por los mercados.

Así, el elevado coste de las botellas frena a la bodega, quien prefiere no dar el paso y seguir con la experimentación. Las fuentes de la empresa aseguran a OKDIARIO que, en estos momentos, «sólo ellos tienen el bloque de granito», por lo que se trataría de una apuesta personal que no acaba de tener forma.