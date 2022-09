Si te gusta cocinar o deseas hacerlo en condiciones, es imprescindible mantener cierto ordena, aunque a veces y debido a limitaciones de espacio es algo casi imposible. Por suerte en una de las mejores tiendas en lo que respecta a mobiliario y decoración cuenta con una solución que seguramente querrás comprar de inmediato. Se trata del mueble ideal para tu cocina que tienen en Maisons Du Monde y que cuenta con cajones y separadores para tener ordenada tu despensa.

El mejor mueble de Maisons Du Monde para la cocina

Si tienes ganas de encontrar uno de esos mueble que tengan un bonito diseño pero que resulten además la solución perfecta para mantener el orden en casa y en concreto, en la cocina, no puedes dejar escapar el carrito de cocina que está arrasando actualmente en Maisons Du Monde.

Se trata del modelo carrito de cocina MDF, hecho de pino y metal blanco pero que además de contar con un bonito diseño, tienes unas medidas (47x37x83cm) que hacen que sea perfecto para cualquier cocina, por muy pequeña que sea.

Como puedes ver en la imagen cuenta con un diseño que lo hace destacar por su elegancia pero también por ser de lo más funcional. En él encontramos hasta cuatro compartimento a modo de cesto (que son extraíbles), y encima de todos ellos un pequeño cajón. En el lateral se incluye además dos baldas que podemos utilizar como bandejas para poner por ejemplo botellas de vino y copas. Cuenta además con cuatro ruedas de modo que lo puedes mover o llevar allí donde quieras.

Con este carrito será imposible que el orden no se mantenga en vuestra cocina. Lo puedes llenar por ejemplo con frutas y verduras que no requieran de nevera para conservar a modo de verdulero, mientras que en el cajón puedes llenar de cubiertos. Para los laterales, ya hemos dicho que botellas y copas pueden ir bien aunque también puedes poner vasos. Y en el caso de los cestos no desees usarlos como verdulero, te pueden servir para colocar los frascos y botes de cocina que siempre debes tener a mano.

Si deseas tener este mueble para tu cocina, no tardes en ir a por él. Se ha convertido en uno de los más deseados de Maisons Du Monde de modo que es también de los más vendidos así que no nos extrañaría que en breve esté agotado. Disponible en las tiendas de Maisons Du Monde y su página web, tiene un precio de 94,99 euros.