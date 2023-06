Es mágico: el reductor de bolsas y ojeras de Mercadona que te va a cambiar la vida

Son muchas las personas que casi a diario, se levantan con la mirada cansada y las ojeras marcadas. Algo que podemos tapar con un poco de maquillaje, o también procurar cuidar más la alimentación y como no, dormir las horas suficientes, pero si en tu caso el problema parece algo de por vida, o si tienes un evento importante y quieres lucir un aspecto radiante, hemos encontrado para ti la solución rápida y efectiva: el reductor de bolsas y ojeras de Mercadona que te va a cambiar la vida.

Mercadona tiene el sérum de ojos que te cambiará la vida

Las bolsas y ojeras es algo que suele aparecer no solo debido a que hayamos descansado poco. También un resfriado por ejemplo puede acentuar un aspecto cansado, por no hablar de la retención de líquidos, el que fumemos o que nuestra dieta no sea la más adecuada.

Pero al margen de intentar mejorar nuestro estilo de vida, también podemos recurrir a productos cosméticos como el que ahora arrasa en Mercadona y que te permitirá acabar con bolsas y ojeras marcadas. Nos estamos refiriendo al Sérum reductor instantáneo de bolsas y ojeras Sisbela Reafirm de Deliplus.

Un producto que promete unos resultados increíbles en solo dos o tres minutos. Su secreto es un potente hexapéptido, el acetil hexapéptido-8 (también conocido como Argireline), que actúa como un tensor inmediato de la piel por lo que se consigue una reducción visible e instantánea de las ojeras y bolsas oculares. Además, mejora la apariencia de las arrugas de expresión y rejuvenece la mirada.

Este producto no es un tratamiento, sino un efecto flash que dura unas horas y que puedes usar en ocasiones especiales. Cada caja contiene cinco dosis y cuesta solo 5 euros, tanto en las tiendas físicas como en la página web de Mercadona.

Cómo usar el sérum revolucionario de Mercadona

Su uso es muy sencillo. Solo tienes que limpiar bien la cara y secarla. Luego aplicas una gota del producto sobre la yema del dedo y la extiendes suavemente por la zona inferior del ojo y sobre las arrugas de expresión, evitando el contacto con los ojos. Lo puedes hacer dando unos ligeros toques. Después esperas a que se seque sin gesticular durante dos o tres minutos. Una vez seco puedes maquillarte si quieres, pero evitando los maquillajes acuosos.

Ten en cuenta que este producto no está recomendado para pieles sensibles y que debes lavarte las manos después de usarlo, pues podría ser perjudicial si entra en contacto con los ojos.

No lo dudes más y prueba el sérum reductor instantáneo de bolsas y ojeras de Sisbela Reafirm. Es mágico y te permitirá lucir un aspecto fresco y terso durante horas.