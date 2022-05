La razón del porqué tienes ojeras si has dormido bien

Hay muchas personas que se levantan descansados pero siguen teniendo estas manchas marcadas debajo de los ojos. Y es que hay más motivos del porqué salen las ojeras aunque uno haya dormido bien. Puede ser por manchas algo oscuras o bien cuando hay inflamación en la zona. Veamos la razón del porqué tienes ojeras si has descansado.

La verdad es que no hay una única causa y depende de diversos factores como la temperatura, la zona del año y también aquello que comemos.

Porqué tienes ojeras si has descansado

La herencia, una de las razones de que salgan ojeras

Por muy bien que duermas una de las causas que hacen que estas ojeras estén ahí es la genética. Esto hace que si tus padres o familiares tienen ojeras realmente acusadas, entonces tienes muchos números para tenerlas también.

Hay países que tienen más predisposición a este problema y es complicado de tratar porque depende de nuestros genes y muchas veces no se pueden cambiar. Con cremas y tratamiento se pueden atenuar, lo mejor es que consultes al dermatólogo para saber si tienes ojeras genéticas y qué hacer para reducirlas.

Alergias en determinadas épocas del año

Otra causa son las alergias que, especialmente, salen durante la primavera y el verano. Los ojos están más hinchados y las ojeras hacen acto de presencia. Si bien los expertos comentan que no son ojeras si no simples hinchazones de la zona por la dilatación de los vasos sanguíneos bajo los ojos, consecuencia del elevado nivel de histaminas por las alergias.

Mala alimentación

Otra cosa es no comer de forma correcta y hacerlo casi siempre a base de procesados. La sal y la grasa son responsables de que nuestra piel esté más apagada y también de que salgan ojeras y otras afecciones en la piel.

Disminución de volumen

Esto sucede con el paso del tiempo cuando se produce un estiramiento de la unión párpado-mejilla y también da lugar a bolsas debajo de los ojos.

Edad

Este es otro de los problemas que también provocan ojeras. A medida que nos hacemos mayores, hay más arrugas en la piel, todo se cae y también hay piel más fina en la zona del ojo. Realmente es una de las zonas más sensibles del cuerpo que debe cuidarse bien ya no sólo para no tener los signos del tiempo más marcados si no por muchas otras cosas. Hay diversos tratamientos para reducir las ojeras por este problema aunque cuanto más tiempo pase, entonces puede ser peor.