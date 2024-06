Luis Pineda, de Ausbanc, carga con dureza contra BBVA tras conocerse que el juez sentará en el banquillo a más de diez altos cargos o ex altos cargos, entre ellos Francisco González, ex presidente de la entidad. Pineda asegura que «el banco está regido con la misma jerarquía que una organización criminal». Según el escrito del Ministerio Fiscal, el «cohecho y la revelación de secretos» son conductas que se cumplen «de forma manifiesta».

En concreto, el máximo dirigente de Ausbanc alude a la pieza 9 -que persiguió para que se juzgara estando en la cárcel-, una pieza separada en toda esta investigación sobre el caso BBVA-Villarejo, y asegura que prácticamente los «dos primeros tomos» son «calcados» y responden a sus peticiones. Luis Pineda logró hace dos meses que el Tribunal Supremo le absolviera de diversos delitos relacionados con los propios bancos. De hecho, uno de esos bancos era el propio BBVA, y el Supremo dice ahora que aunque «reprocha éticamente» algunas de las cuestiones que pesaban sobre Pineda, no ve en ello delitos penales.

En esa tesitura, desde Ausbanc cargan contra la entidad, que consideran fue una de las culpables de que el propio Pineda acabara en la cárcel pese a que ahora haya sido absuelto. «La banda de Santiago Pedraz», asegura Pineda sobre el juez, «se pone en marcha con Villarejo cuando deciden ir a por mí».

Las prácticas de FG

Luis Pineda relata algunos de los capítulos que ahora sientan en el banquillo a Francisco González y al propio BBVA. Lo hace desde su perspectiva, como es evidente, pero apoyado en ese auto que juzgará al ex presidente de la entidad. «González se rodeó de criminales para evitar lo que consideraba el asalto al banco, y desde ahí arrancó una red de espionaje que abarcó empresarios, periodistas y distintas personalidades» que pudieran tener algún tipo de vinculación con la cúpula del BBVA, sus consejeros y sus decisiones.

Pineda va incluso más allá. Asegura que, tras cerrar la venta de su sociedad a Merrill Lynch, «Francisco González se enteró de que iba a ser imputado y mandó quemar todos los papeles que pudieran servir como pruebas». Añade Pineda que «todos recordamos aquel incendio en Madrid». El dirigente de Ausbanc pide para González «prisión inmediata porque el riesgo de fuga», argumenta, «es evidente».

BBVA y la investigación

Tanto el auto del juez como el escrito del Ministerio Fiscal que piden juzgar al BBVA y a varios de sus ex altos cargos -y actuales- aluden a las dificultades que han encontrado en el proceso de investigación del caso para obtener la información que solicitaban. Es cierto que es más incisivo el fiscal, que llega a hablar de opacidad en todo el proceso a pesar de que Carlos Torres se puso «a disposición de la Justicia para lo que pudieran necesitar».

Pineda compara el caso con lo ocurrido en Bankia donde, tras la intervención de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, que fue quien pasó a estar al frente del banco, puso toda la documentación «inmediatamente a disposición del juzgado».

De hecho, desde Ausbanc inciden en que el director de servicios jurídicos, Eduardo Ortega, «está imputado y sin embargo sigue formando parte de la plantilla y ocupando el cargo». Se sorprende Pineda de que el «Banco de España no pida explicaciones a la entidad, ni salidas de los cargos imputados a tan alto nivel», y se refiere a los apartados en los que el fiscal menciona que el actual dirigente de BBVA, Carlos Torres -que no está imputado-, era conocedor de las prácticas del banco «de la mano del ex comisario Villarejo». De nuevo, Pineda pide en este caso la dimisión del propio Torres por «falta de transparencia».

OPA de BBVA sobre Sabadell

Todo esto sucede en un momento clave para BBVA. Incluso para el sector bancario en su conjunto en España. Y es que coincide con la OPA lanzada sobre Banco Sabadell y enturbia todo el proceso. Pineda cree que las circunstancias son justo al contrario: «La OPA se produce porque es más fácil hablar de ello que explicar que el banco operaba como una red criminal».

De hecho, sobre la propia OPA, el máximo responsable de Ausbanc cree que «si saliera adelante, España perdería muchísimo porque se va a generar una situación de inseguridad jurídica en la que un banco puede hacer y deshacer para terminar saliéndose con la suya». Duras palabras en un momento delicadísimo para el sector.

Entretanto, Sabadell continúa tratando de convencer a sus accionistas de que no acepten la OPA lanzada por BBVA, mientras la entidad que preside Carlos Torres trata de asegurar la ampliación de capital para, después, acometer la operación.