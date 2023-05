La Comunidad de Madrid se ha convertido en un centro de inversión para los grandes fondos internacionales. Una de cada cuatro empresas que se crea en España lo hace en la región que preside Isabel Díaz Ayuso. Además, recientemente, se ha convertido en la segunda capital europea en captación de talento y en empleo cualificado. Unas características que han impulsado la puesta en marcha de Patio, una asociación sin ánimo de lucro formada por grandes empresas internacionales, como L’Oréal, BMW, Iberia, Inditex y Mahou, para incubar startups y fomentar el emprendimiento.

OKDIARIO entrevista a Javier López Zafra, presidente de Patio Innovation & Startups Campus, para conocer los retos a los que se enfrenta la mayor aceleradora de startups de toda Hispanoamérica, que verá la luz a finales de 2023 en la zona Renazca de Madrid para tender la mano al menos a 600 empresas de nueva creación.

PREGUNTA.- ¿Qué es Patio?

RESPUESTA.- Patio es una iniciativa que aspira a crear y establecer en Madrid el campus de referencia en materia de innovación con un foco en sostenibilidad para España, Hispanoamérica y Portugal. Es una iniciativa que nace del esfuerzo de una serie de compañías que han entendido que existe una oportunidad real en Madrid de generar un ecosistema propicio para el emprendimiento y para la aportación de riqueza a la economía de este país.

P.- ¿Por qué habéis apostado por estos sectores?

R.- Patio es una iniciativa multisectorial. Las compañías que han intervenido en la construcción de Patio ocupan un papel muy destacado en una determinada actividad industrial, en un sector de la industria. Y hemos entendido que el Producto Interior Bruto (PIB) de España se focaliza en sectores de actividad como la movilidad, el turismo, el consumo, la belleza, la moda y la hostelería, entre otros.

Todos esos sectores van a tener una representación corporativa en Patio a través de una compañía líder en ese sector y esperamos, evidentemente, que, al tratarse de una iniciativa abierta, se sumen otras compañías líderes en el ámbito de las finanzas, de la energía o de la salud, hasta el punto que ya contamos con una serie de corporaciones que realmente nos permitan desarrollar el objetivo principal de Patio, que no es otro que la creación de un ecosistema de emprendimiento.

P.- ¿En qué va a ayudar Patio a las startups que se sumen a esta iniciativa?

R.- Básicamente, las compañías van a liderar programas de innovación adecuados en cada una de sus respectivas verticales guiando a los emprendedores, a las startups, que entran en Patio y se establecerán programas de mentoring, actividades de formación y de educación con el objetivo de impulsar los proyectos.

También se van a realizar conferencias en el auditorio de Patio a las que podrán asistir tanto los emprendedores como el público en general, ya que estarán focalizadas en las bases para entender cómo se puede innovar y cual es realmente el ecosistema de innovación que se ha establecido en Patio.

De esta manera, las corporaciones van a acercar a la ciudadanía la innovación, el emprendimiento, con un foco en la sostenibilidad. Queremos que todos los proyectos que estén en Patio aspiren a realizar una contribución o un impacto positivo en el sentido más amplio de sostenibilidad, de tal manera que las corporaciones acompañen a los emprendedores en la realización de estas iniciativas, en estos proyectos, y los emprendedores al mismo tiempo, tengan la referencia de las corporaciones en materia de innovación.

P.- Además de sostenibilidad, ¿en qué otros ámbitos vais a apoyar a las startups?

R.- Nosotros no concebimos Patio como un espacio dedicado a generar una actividad por una razón coyuntural o porque esté de moda. Entendemos que la innovación hoy en día está íntimamente ligada a la sostenibilidad, no hay innovación si realmente no tiene un impacto positivo en el medio ambiente y por eso hemos puesto el foco en este ámbito.

También, consideramos que la digitalización hoy en día es una parte esencial de los procesos de todas las compañías y del propio sistema económico de cualquier país y va a estar en Patio. Pero siempre, como digo, tiene que ser una apuesta por la transformación digital, pero con un esfuerzo centrado en la sostenibilidad.

P.- ¿Qué papel va a tener la Comunidad de Madrid en esta iniciativa?

R.- La Comunidad de Madrid ha entrado y se ha implicado en la iniciativa de Patio, aunque entendiendo que esta iniciativa se ha gestado por el esfuerzo de una serie de corporaciones, de empresas privadas de carácter multinacional que están radicadas en Madrid e interpretando que es el momento de ayudar a esas corporaciones a impulsar un proyecto de esta naturaleza.

Y en ese sentido hemos cerrado un acuerdo de colaboración de subvención que ayudará a impulsar el proyecto. A partir de ahí, la administración pública va a facilitar en Patio una ventanilla única para que los emprendedores, las startups, puedan llevar a cabo las gestiones que tantas veces dificultan el arranque de una iniciativa empresarial y que ayudará a eliminar las trabas burocráticas.

La Comunidad de Madrid, por supuesto, también nos ayudará a dar eco y dar a conocer esta iniciativa a todos los niveles. A partir de ahí, la gestión y el día a día de Patio va a ser de naturaleza privada y llevada a cabo por las corporaciones con sus propios esfuerzos, sus recursos económicos y su propio equipo. Un equipo independiente y neutral, designado por la Junta Directiva de Patio, mientras la administración pública quedará pendiente de que se lleven a cabo las actividades conforme se ha establecido en el acuerdo, pero sin tener ningún tipo de protagonismo, ya que en Patio van a ser las propias compañías las que lideren las verticales con el apoyo del equipo gestor de esta iniciativa.

P.- ¿Se está viviendo un momento de vigor empresarial en la Comunidad de Madrid?

R.- Madrid es sin duda hoy el centro, el foco de atención de las empresas, de los fondos de inversión y de los emprendedores. Todo el ecosistema de emprendimiento quiere encontrar su sitio en Madrid. Hemos entendido que hay una oportunidad fabulosa ahora en esta región y, en concreto, en el centro de Madrid, para propiciar un campus de esta naturaleza.

Además, es una ciudad con pocas trabas fiscales, con atracción total de compañías y de fondos de inversión para llevar a cabo sus actividades. Entendemos que es una oportunidad que no podemos desaprovechar.

P.- ¿Cómo vais a ayudar a las startups a esquivar las trabas burocráticas que retrasan su puesta en marcha?

R.- En el ciclo de vida de una startup suceden distintas cosas. Una de las fases por las que atraviesa un emprendedor es la de los problemas burocráticos y las trabas administrativas que frenan la constitución de las empresas. Para evitarlo, la Comunidad de Madrid va a dotar de una ventanilla única a esas startups a través de los equipos de Patio para que puedan desarrollar sin mayor problema esos trámites necesarios para el arranque de la actividad. Además, van a contar con asesoramiento jurídico, fiscal y económico, así como, servicios de educación, formación y la infraestructura necesaria para desarrollar su actividad.

No venimos a competir con otras iniciativas ya existentes que son fabulosas y que se han desarrollado en Madrid. Creemos que somos complementarios y Patio va a encontrar su espacio.

P.- ¿España está lejos del resto de países de nuestro entorno en materia de innovación y apuesta por el emprendimiento? ¿En qué posición se encuentra si comparamos a España con EEUU o Asia?

R.- Estamos lejos en la puesta en marcha de iniciativas multisectoriales de innovación abierta como a la que aspiramos con Patio, pero estamos convencidos de que en Madrid hay espacio, hay bases y hay los recursos necesarios para que esto tenga lugar, porque Madrid es, claramente, una puerta de entrada de talento internacional.

Muchos emprendedores que vienen de Hispanoamérica quieren estar en Madrid, así como las escuelas de negocio, las universidades, que se han convertido en una fuente de reclutamiento de ese tipo de emprendedores que vienen de Hispanoamérica y que quieren estar en Madrid.

Por eso pensamos que Madrid tiene un valor añadido, una ventaja competitiva respecto a otros países de nuestro entorno, pero que a su vez es compatible con la actividad emprendedora que pueden desarrollar en otros países como París o Londres.

Pero, evidentemente, vamos a aprovechar la ventaja competitiva que tiene Madrid en ese vínculo tan directo con Hispanoamérica y también con Portugal, para desarrollar una iniciativa que tiene que ser igual de poderosa que esas otras que estamos viendo en las citadas ciudades.

P.- Concretamente, ¿cuáles son las ventajas competitivas?

R.- Ventajas que pasan por el aprovechamiento del ecosistema que va a brindar Patio a los emprendedores en una ciudad dinámica, abierta, conectada, en un espacio como el que ofrece en Ruiz Picasso 11, en el epicentro de Azca, con un espacio sostenible y moderno. Y esa ventaja competitiva, con una movilidad y con un acceso fantástico a través del transporte público, va a conectar a la ciudadanía, a toda esa ciudadanía que habita Madrid con Patio.

P.- En un momento en el que las previsiones para la economía española no son nada halagüeñas ¿cómo puede ayudar Patio?

R.- El entorno económico siempre es una variable que se debe tener en cuenta, pero Patio ha decidido establecer este ecosistema a pesar de las olas económicas que puedan venir o que puedan tener lugar, porque realmente es una apuesta de las corporaciones y de todo el elenco de socios que se han incorporado, incluida la Comunidad de Madrid, para ayudar a los emprendedores.

Creemos que vengan malas o vengan buenas tenemos que fomentar un emprendimiento, un ecosistema propicio al emprendimiento y eso va a ocurrir ahora en Madrid. Probablemente vengan ciclos económicos mejores y probablemente vengan otros peores, pero el apoyo de las corporaciones va a estar en Patio presente. Inasequible al desaliento y continuado a lo largo del tiempo, con independencia del ciclo económico que nos toca vivir.

P.- Después de ser reelegido como presidente de la Asociación Española de Anunciantes, ¿qué esperas de tu segundo mandato?

R.-Efectivamente, acabo de renovar mi mandato al frente de la Asociación Española de Anunciantes por una legislatura más con un objetivo muy claro y teniendo en cuenta que esta asociación engloba a más de 220 compañías del más alto nivel de la economía de nuestro país, son compañías que apuestan por la publicidad, por la comunicación comercial y engloba más del 90% de la inversión publicitaria en España con el entorno de unas 600 marcas y en una industria que genera más de 100.000 empleos.

Por tanto, mi reto y mi desafío dentro de esta importante responsabilidad que se me ha confiado es acompañar al equipo de la Asociación Española de Anunciantes y, en concreto, a su consejo directivo y a su equipo de Gobierno para transmitir a la Administración pública y a todo el entorno que tiene una influencia en la configuración del ecosistema publicitario de este país, transmitiendo las necesidades de este sector como el respeto al anunciante y el control de la saturación publicitaria, así como la proporcionalidad en la legislación y en la reglamentación.

Por supuesto, acompasar la transposición de las directivas europeas al ordenamiento español con el conocimiento y el rigor que necesita un sector como el de la publicidad. Mi objetivo es estar presente en todas las discusiones que tengan que ver con el sector de la publicidad en España. Además de erigir a las asociaciones de anunciantes como el interlocutor más representativo de la unión de la industria publicitaria en este país. Y creo que vamos a tener una legislatura evidentemente complicada, pero llena de retos y que afronto con mucha ilusión.