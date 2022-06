El secreto de las grandes startups para crecer: resiliencia y flexibilidad para adaptarse a todas las realidades

Nueva jornada en el South Summit, uno de los encuentros internacionales de inversores, startup y corporaciones más prestigiosos del mundo que está celebrándose en Madrid. Un año más la cita ha sido apoyada por diversas compañías de primer nivel como es el caso de Banco Sabadell, a través de su unidad de negocio BStartup.

Por ello, coincidiendo con el décimo aniversario de South Summit, BStartup de Banco Sabadell ha querido reunir a tres startups que también se crearon hace aproximadamente una década y que son en este momento tres excelentes exponentes de las grandes empresas del ecosistema startup español. El panel ha sido moderado por Yolanda Pérez, directora de BStartup, y ha contado con la participación de Felipe Navío, CEO de Job&Talent, y Laura Urquizu, CEO y presidenta de Red Points, uno de los principales SaaS (software as a service) españoles que han conquistado el mercado de EEUU.

Pérez, que cada año acude a esta cita internacional, ha comenzado dando la bienvenida a los ponentes y celebrar que BStartup lleva diez años acompañando a nuevos proyectos y buenas ideas. «Estamos muy orgullosos de apoyar un año más al South Summit, una excelente plataforma que ha actuado como aceleradora del ecosistema nacional y que en sólo 10 años ha experimentado un crecimiento enorme», ha añadido.

Ambas compañías ha explicado cómo han sido los comienzos, así como los obstáculos que se han encontrado en el camino y cómo los han conseguido esquivar para seguir creciendo. También han detallado cómo han vivido la pandemia mundial y de qué manera la flexibilidad ha sido clave para adaptarse a los cambios permanentes de los hábitos de consumo.

En primer lugar, Urquizu ha explicado que Red Points, una de las soluciones más usadas para recuperar los ingresos digitales y que combaten la piratería y las falsificaciones, ha crecido mucho en los últimos ocho años: «Hemos escalado muy rápido, hemos transformado nuestro modelo de negocio en una solución SaaS disruptiva y de renombre mundial. En 2021 hemos crecido más que nunca en EEUU, hemos conseguido cerrar 300 nuevos clientes, hemos crecido más que nunca».

La flexibilidad y capacidad de adaptación son clave

Ha detallado, además, que en su compañía desde el principio han pensado «en grande, nunca dejamos de innovar porque nada lo damos por hecho». Urquizu, por su labor al frente de Red Points, ha sido nombrada una de las ’50 mujeres emprendedoras e inversoras más influyentes en la industria tecnológica europea’ por EU-Start-Ups, así como una de las ’50 principales directores ejecutivos de SaaS’ por The Software Report y una de los ‘100 People Transforming Business’ de Business Insider.

Urquizu mira atrás y con su experiencia en la mano, ha querido regalar un consejo muy preciado a los fundadores y emprendedores de startup: «No os dejéis impresionar por los currículums de candidatos de grandes compañías o de proyectos que llegan o están en Silicon Valley. Si no encaja con la cultura de la compañía, no encaja. Al final, acceder a una idea que no encaja sale caro y pierdes el tiempo».

Navío, por su parte, ha explicado cómo le ha servido su experiencia laboral anterior para impulsar Job&Talent, uno de los considerados unicornios. Trabajó como Business Analyst en McKinsey & Company y como Advisor y CoFundador en Entradia. «Fue en 2009 cuando Juan –Urdiales– y yo nos asociamos para lanzar J&T con la misión social de ayudar a los trabajadores temporales a encontrar los trabajos adecuados y mejorar su seguridad laboral», ha comentado. Juntos y tras una década juntos, ambos ha conseguido que la plataforma J&T crezca y evolucione para convertirse en el mercado laboral líder mundial que emplea a más de 100.000 trabajadores en un total de ocho países.

Buscar aliados que sí encajen con la cultura de la empresa

En la misma línea que su compañera de panel, Navío ha asegurado que «si pudiera volver atrás, le hubiese dado mucha más importancia a la cultura de la empresa, creo que esto debería ser una obsesión para los fundadores porque marca el futuro».

Muchas compañías durante y tras el Covid han tenido que readaptarse de una forma rápida a nuevos hábitos de consumo. Sobre todo, además, teniendo en cuenta que el ecommerce, las relaciones interpersonales o la forma de trabajar o buscar nuevos empleos funciona de manera muy diferente a como era hace diez años.

Urzquizu ha señalado que, como todos sabemos, «algo se ha quebrado»en nuestro mundo con la llegada de esta pandemia mundial. Sin embargo, tal como ha explicado, «me muestro optimista, a pesar de las malas noticias que tenemos cada día».

Lo cierto es que tanto Job&Talent como Red Points llevan diez años en el mercado y han tenido que tener la innovación y la flexibilidad como dos ejes fundamentales, ya que se han ido transformando con la sociedad en la que vive y a la que se dirige.