La fiscalidad es un factor clave que afecta a la competitividad de las empresas españolas en comparación con sus homólogas europeas. Así, Iñigo Meirás, consejero delegado de Logista ha pedido colaboración y ayuda «al gobierno de turno, sea quien sea» para que actúe como un aliado con las empresas a nivel nacional.

En este sentido, ha remarcado la importancia de un marco de seguridad jurídica para generar inversión; un mejor sistema fiscal, así como el apoyo en la integración de nuevas tecnologías. «Hay ciertas regulaciones en España que te impiden competir». Y en este aspecto, «pedimos al Gobierno que nos ayude en la internacionalización, que no haya excesos regulatorios y que haya mayor agilidad administrativa» ha proseguido Meirás para seguidamente exponer que la falta de una legalidad homogénea en Europa y entre estados miembros «complica la competitividad de las empresas españolas», el debate en la mesa de crecimiento y competitividad en sectores estratégicos del foro Medcap, evento que reúne estos días en el Palacio de la Bolsa a cientos de empresas de pequeño y mediano tamaño con inversores. Por ello, ha remarcado, «las legislaciones tienen que ser comparables» a las de las demás empresas europeas.

«Es algo que todavía está ni siquiera a medio hacer y yo creo que es muy importante», ha acompasado el presidente y consejero delegado de Altia, Constantino Fernández, sobre el tema de la legislación y de «acabar la construcción europea». En Europa hay ciertas regulaciones que son comunes a todos los países de la UE, y otras «regulaciones propias de cada país que en ocasiones te impiden competir a nivel europeo», ha insistido Meirás. Por eso se necesitan «unas reglas del juego que nos permitan a todos competir en igualdad de condiciones».

En lo que se refiere a la parte económica, «el sector público tiene que ayudar al sector privado para inversiones a largo plazo, especialmente». Y es ahí donde el el sector público tiene que ver «cuáles son los principales ‘drivers’ de crecimiento. Por ejemplo, explica, en el caso de la electrificación de la economía, a día de hoy «por un lado va la evolución de los nuevos motores de hidrógeno y el avance de la tecnología» y por otro lado está «la no tan avanzada electrificación». Así ha añadido que «hacen falta electrogasolineras», si se quieren hacer trayectos de larga distancia con rapidez y eficiencia, si no «es imposible». «No puedes llevar un producto desde Huelva hasta Berlín», ha enfatizado. «Existe un camión eléctrico, pero las cargas «no son rápidas» y «perdemos competitividad».

En esta línea, ha recalcado lo «determinante» de una colaboración público-privada. Entrando al detalle de la colaboración público-privada, el primer ejecutivo de Logista ha puesto como ejemplo que el sector público tiene que ayudar al privado porque determinadas inversiones, de muy largo plazo, solo están a su alcance. A este respecto, el consejero delegado de Bolsas y Mercados Españoles (BME), Javier Hernani, ha expuesto que es necesario que la inversión institucional europea sea mucho más grande y que los fondos de inversión tengan más inversión en renta variable. «Los elementos fiscales son clave», ha apuntado Hernani tras incidir en que «estar de acuerdo en el diagnóstico, hacer papeles y no hacer nada, pues tampoco tiene ningún sentido». «Mi intención es que las compañías salgan a cotizar y conseguir que los inversores vuelvan a mirar a Europa como un sitio interesante», ha expuesto el jefe del gestor bursátil que, no obstante, ha celebrado el regreso de los estrenos bursátiles de la mano de la compañía catalana Puig, cuyo debut se produjo a principios de mes. De su lado, Fernández ha trasladado que es necesario que lo privado no sea asociado a «algo malo, algo negativo», un mensaje que ha apuntado que ha calado en parte de la sociedad.

Aunque más allá de las compañías de gran tamaño, Hernani ha querido precisar que España se ha comportado «especialmente bien» en las compañías pequeñas y medianas: «En el segmento Growth (el segmento bursátil dedicado a las pymes), hemos tenido muchas compañías y de distintos sectores que están también reflejando la nueva realidad económica de España», ha precisado.

Sin embargo, ha admitido estar «preocupado» por el estado de los mercados de capitales y se ha remitido a la batería de medidas que lanzó el Libro Blanco presentado por BME a principios de año para mejorar la presente coyuntura.

Desde el ámbito público, el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José Carlos García de Quevedo, ha destacado el papel que tienen que jugar en este debate los 40.000 millones que le toca canalizar al ICO como parte de la segunda fase del plan de recuperación. «En la segunda fase no son transferencias, son préstamos, y aquí es muy importante la capacidad de absorción y movilización del sector privado», ha detallado García de Quevedo para rematar que «son inversiones finalistas, esta financiación no va para reestructurar deudas, no va para circulante; tienen que ser inversiones finalistas y los objetivos son transformación digital y verde», ha remarcado.