Ha llegado para reventar a Primark: la tienda ‘low cost’ que ya ha desatado la locura en España

Aunque hasta hace poco era una gran desconocida para la mayoría de consumidores españoles, Terranova empieza a sonar cada vez con más fuerza en nuestro país como una de las tiendas low cost más populares. Esta cadena italiana, especializada en ropa y accesorios a precios muy competitivos, ha dado un salto importante con la apertura de su tienda más grande en España, y lo ha hecho por todo lo alto: en uno de los centros comerciales más innovadores del sur de Madrid. Con una estética juvenil, fresca y accesible, su fórmula recuerda inevitablemente a la de Primark, pero con un aire mediterráneo que está atrayendo el interés de todos.

El fenómeno no ha tardado en explotar. En las redes sociales ya circulan vídeos de esta nueva tienda low cost, y de aquellos que muestra las compras que hacen por apenas 10 o 20 euros. Y lo cierto es que entendemos el porqué ya que Terranova ha sabido jugar muy bien sus cartas: tiendas amplias, bien organizadas, con ropa actual y precios irresistibles. Y aunque todavía no cuenta con una red de establecimientos tan extensa como la del gigante irlandés, su crecimiento apunta maneras. Madrid, Salamanca y algún que otro rincón más ya conocen su nombre y probablemente no será por mucho tiempo un secreto. El desembarco más reciente se ha producido en X-Madrid, un centro comercial situado en Alcorcón que presume de reunir lo más rompedor en moda, deporte y cultura urbana. Allí, Terranova ha abierto un local de 1.000 m² que se suma a sus otras tres tiendas en España: en Pinto, en el centro comercial Oasiz (Torrejón de Ardoz) y en Salamanca. Una expansión modesta, sí, pero calculada y, por lo que parece, muy efectiva.

La nueva tienda low cost que aterriza en España

Uno de los grandes atractivos de Terranova es su enfoque para toda la familia. En sus tiendas se pueden encontrar secciones para mujer, hombre, niño y niña, con propuestas que abarcan desde básicos de diario hasta piezas más rompedoras para quienes buscan marcar estilo. Todo ello con una estética pop, desenfadada y actual que conecta con las tendencias del momento.

Pero lo que realmente marca la diferencia es el precio. La mayoría de las prendas oscilan entre los 5 y los 15 euros, lo que permite renovar armario sin arruinarse. Un ejemplo: vestidos ligeros con estampado étnico por menos de 20 euros, jorts vaqueros negros por poco más de 22, o bikinis de cintura alta por tan solo 9,99. Son cifras que invitan a probar, a curiosear… y a salir de la tienda con una bolsa llena. Y todo eso, sin sacrificar diseño ni calidad.

Otro de los puntos fuertes de Terranova es su capacidad para ofrecer una experiencia de compra ágil y visualmente atractiva. Las tiendas están diseñadas para que el cliente se mueva con facilidad, encuentre lo que busca sin dar vueltas innecesarias y disfrute del entorno. No hay un exceso de estímulos visuales, pero sí color, buena iluminación y una cuidada distribución que hace que apetezca explorar.

Además, las colecciones cambian con frecuencia y se adaptan rápidamente a la temporada, lo que genera ese efecto de urgencia y novedad que tanto funciona entre el público joven. Con la llegada del verano, por ejemplo, ya se pueden encontrar sandalias, camisetas frescas, vestidos vaporosos y trajes de baño a precios imbatibles. Y lo mejor es que no hace falta rebuscar entre montañas de ropa: todo está pensado para una compra rápida pero placentera.



El nuevo rival de Primark pero con esencia italiana

La comparación con Primark es inevitable. Ambas marcas apuestan por un modelo low cost, tiendas grandes, rotación constante de productos y un enfoque muy comercial. Sin embargo, Terranova tiene su propio sello. El estilo es algo más mediterráneo, más informal, y aunque la estética pueda parecer similar a simple vista, se nota un toque más relajado, más vinculado al streetwear y a las influencias pop que llegan desde Italia.

Esto, sumado a un catálogo bien equilibrado entre básicos y tendencias, le da a Terranova una identidad propia. No quiere ser simplemente una alternativa a Primark, sino una propuesta distinta con personalidad. Y por cómo están yendo las cosas, parece que lo está consiguiendo: cada vez más personas conocen su nombre, más jóvenes hacen cola en sus tiendas, y más publicaciones en redes sociales le dan visibilidad.

¿Dónde encontrar Terranova y cómo llegar al nuevo local de Alcorcón?

Si te ha picado la curiosidad y quieres visitar la tienda más grande de Terranova en España, la encontrarás en el centro comercial X-Madrid, ubicado en Alcorcón (Madrid). Este complejo se ha convertido en un referente para quienes buscan algo diferente, desde deportes extremos hasta gastronomía urbana, y ahora también moda accesible y actual. Para llegar, puedes tomar la línea 12 de Metro (Metrosur) hasta la parada Parque Oeste, o bien optar por distintas líneas de autobús o vehículo privado, ya que el centro cuenta con parking gratuito.

Además del local de Alcorcón, Terranova tiene presencia en otros puntos de Madrid: en Pinto, en el centro comercial Oasiz de Torrejón de Ardoz, y en Salamanca. Aunque de momento la marca sigue expandiéndose poco a poco, no sería de extrañar que en los próximos meses veamos nuevas aperturas, especialmente si el fenómeno sigue creciendo como hasta ahora.