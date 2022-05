Llega a España la fiebre por las nuevas Converse: cómo comprarlas

Converse es una de las firmas antológicas cuando pensamos en calzado deportivo. De hecho sus famosas Chuck Taylor All Star se han convertido en uno de esos modelos de zapatilla que todos hemos llevado en algún momento de nuestra vida y estando ahora más de moda que nunca, la firma las lanza con un diseño especial que ha provocado la locura entre sus clientes. Descubre ahora la fiebre por las nuevas Converse que todo el mundo quiere y cómo comprarlas.

Fiebre por las Converse modelo Pokémon

Si buscas entre las novedades de Converse para este 2022, parece que una nueva edición de sus famosas All Star son las que arrasan. De hecho, todavía no se han lanzado oficialmente a la venta, pero ya son muchas las personas que buscan poder comprarlas. ¿Y cuáles son esas zapatillas? Pues los cuatro nuevos modelos de Converse Chuck Taylor All Star dedicados a Pokémon. Una franquicia de sobras conocida que ahora suma esta nueva colección de calzado deportivo aunque tenemos que decir que ya previamente Converse había lanzado modelos de zapatillas dedicadas a Pokémon pero para niños, así como prendas de ropa y mochilas.

Pero la colaboración entre Converse Japón y Nintendo que ha despertado ahora la fiebre de todos los fans de Pokémon, nos presenta cuatro modelos para adultos (aunque es de esperar que lancen también la versión infantil) dedicados a los personajes de Pikachu, Eevee, Charizard y Mewtwo. Cada uno de ellos tiene su modelo All Star y como no podía ser de otra manera, Pikachu es el que mayores expectativas está generando. Sus zapatillas son de color amarillo, como el personaje y cuentan con su imagen en los laterales. El resto de pokémon representados aparecen también en modelos de color similares al color de su cuerpo. De este modo, el modelo de Eevee es de color mostaza, el de Charizard, naranja y el Mewtwo de un lila claro.

¿Dónde comprar estas nuevas Converse Pokémon?

Cada uno de estos modelos saldrán dentro de poco a la venta y aunque por el momento sólo se van a vender en Japón a un precio de unos ¥ 9,900, lo que equivale a unos 100 euros, es de esperar que en breve se anuncie su lanzamiento global. Por ello, si deseas hacerte con tus Converse Pokémon este 2022, te recomendamos que permanezcas atento a la tienda online de la firma donde de hecho puedes encontrar dentro un apartado dedicado a Pokémon en el que por el momento sólo están disponibles los artículos infantiles antes mencionados. Todo apunta sin embargo, que dentro de poco veremos como estos cuatro nuevos modelos de calzado ya están disponibles.