La opción más low cost de Bershka del clon de las Converse Chuck Taylor

Las Converse Chuck Taylor son las zapatillas más famosas de la historia. El origen de Converse se remonta al año 1908 de la mano de Marquis Mills Converse, y desde entonces la empresa se ha convertido en un icono. En 1917 se crearon las primeras zapatillas de baloncesto Converse All-Star y, como el jugador de baloncesto Charles «Chuck» Taylor se dedicó a venderlas, en 1930 fueron bautizadas con el nombre Chuck Taylor All Star. El precio de estas zapatillas en la tienda online de Converse ronda los 80 euros pero, si no quieres gastarte tanto dinero, Bershka tiene un clon espectacular.

Son unas zapatillas abotinadas confeccionadas en 100% algodón, en color negro y con detalle de bordado de margaritas en la caña. La suela tiene 4 centímetros de altura y son súper cómodas para el día a día. Un clon de las clásicas Converse que estamos convencidas que no va a tardar en agotarse en la tienda online.

Esta temporada el estilo comfy marca tendencia en el mundo de la moda, y las zapatillas se han convertido en las verdaderas protagonistas de los looks. Se llevan no solo con conjuntos de chándal y vaqueros, sino también conpantalones de traje. Por lo tanto, estas zapatillas de Bershka ofrecen un mundo de posibilidades a la hora de combinarlas. Se pueden llevar los 365 días del año, también en verano con unos shorts y una camiseta o una blusa.

Para ir a la oficina con un look arreglado pero no demasiado formal, puedes combinar las zapatillas abotinadas con un conjunto de traje de chaqueta y pantalón y una camiseta. Un look rompedor y con el que te vas a sentir muy cómoda.

Las prendas de punto están más de moda que nunca, y estas zapatillas también combinan a las mil maravillas con un vestido midi de punto en color beige.

En cuanto a su precio, están a la venta en la tienda online de Bershka por 29,99 euros en una gran selección de números, desde el 35 hasta el 41. ¡Corre porque seguro que el clon de las clásicas Converse no tarda en agotarse en Bershka!