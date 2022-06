Lidl rebaja tanto su sombrilla de playa estrella que está a punto de agotarse

Teniendo el verano a la vuelta de la esquina son pocas las personas que todavía no tienen preparado todo aquello que van a llevar a la playa, de modo que no dudes en comprar ahora todo lo que necesitas para una buena jornada frente al mar y en el caso de que todavía no tengas una sombrilla, nada como elegir aquella que por lo visto marca tendencia esta temporada. Descubre a continuación, la sombrilla de playa que arrasa en Lidl. Un producto estrella que está a punto de agotarse así que ¡no tardes en ir a por ella!.

La sombrilla que se agota en Lidl

Con el paso de los años, las sombrillas de playa son cada vez más necesarias. De hecho antiguamente eran todavía pocos los parasoles y sombrillas que la gente se llevaba o se limitaban a alquilarlas una vez estaban en su destino. Hoy en día, sus precios han bajado bastante y además el sol es cada vez más intenso, de modo que para evitar quemaduras, y también para estar a gusto cuando vas a la playa, nada mejor que hacerse con una buena sombrilla, como la que ya se ha convertido en la más vendida de Lidl.

Se trata de la sombrilla de Lidl de aproximadamente 160 cm de diámetro (con altura ajustable entre los 160 y los 200 cm) que con su original diseño ya está arrasando en ventas. Una sombrilla que cuenta con 8 puntales de paraguas (cada uno de 850 mm de largo) y que hecha de acero y poliéster, garantiza además una protección UV 50+ y resistente a la corrosión.

Una sombrilla de calidad que podemos también inclinar ligeramente de modo que el sol no nos moleste sea cuál sea la posición en la que estemos colocados. Además la altura se puede regular.

Y en cuanto al diseño, ya os hemos comentado que es la sombrilla más original del mercado y quizás este sea otro de los motivos principales por los que esta sombrilla está arrasando en todos los supermercados de Lidl. En la foto que os hemos mostrado vemos como la sombrilla cuenta con un divertido estampado de sandía, pero lo cierto es que no es el único y si este no os gusta no os preocupéis porque en Lidl tienen también el mismo modelo de sombrilla pero con estampado de girasol o de kiwi.

¿A qué esperas para ir a por la sombrilla de la temporada? Tiene un precio además de tan sólo 11,99 euros por lo que la mayoría de clientes de Lidl ni se lo han pensado dos veces en comprarla antes de que se agote.