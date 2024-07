Lidl pone fecha: ya hay día para conseguir la Thermomix barata con rebaja de 200 euros

Lidl siempre ha destacado por ofrecer productos de alta calidad a precios asequibles, y esta vez no es la excepción. A principios de junio, Lidl lanzó una promoción exclusiva su Thermomix, es decir, su robot de cocina Monsieur Cuisine Connect, que permite a los clientes obtener un reembolso significativo. El precio inicial de este popular robot de cocina es de 299,99 euros, pero los compradores pueden beneficiarse de un reembolso de 200 euros al escanear la app de Lidl Plus al momento de pagar en caja. La oferta estuvo disponible para reservas a través de la app del 17 al 23 de junio, ofreciendo una oportunidad única para aquellos que buscan modernizar su cocina sin gastar una fortuna.

Sin embargo, es posible que algunos clientes no hayan podido aprovechar esta promoción inicial por diversas razones. Tal vez se les pasó la fecha, no estaban al tanto de la oferta o simplemente no pudieron hacer la reserva a tiempo. Afortunadamente, existe una solución y en el caso de que desees que la Thermomix de Lidl sea tuya todavía estás a tiempo. De este modo, la buena noticia es que aún es posible adquirir este deseado robot de cocina con un descuento significativo. Los detalles sobre cómo aprovechar esta segunda oportunidad para conseguir el Monsieur Cuisine Connect a un precio reducido se detallan a continuación, permitiendo a los rezagados obtener su dispositivo de cocina avanzada sin perder la gran oferta y tan sólo estando atento a todas las fechas que te vamos a dar y también, los pasos que debes seguir para que esta vez pueda por fin ser tuya.

Cómo hacerte con la Thermomix de Lidl

Lo primero que tienes que hacer es apuntar la fecha que te damos: el sábado 6 de julio. Este es el día en el que la Monsieur Cuisine Connect llega a todas las tiendas Lidl, ofreciendo una nueva oportunidad para aquellos que no pudieron reservarla previamente. Durante el periodo de preventa, los clientes podían reservar el robot de cocina a través de la app de Lidl Plus del 16 al 23 de junio, con recogida en tienda del 1 al 5 de julio. Para aquellos que no realizaron la reserva, el 6 de julio marca el comienzo de las ventas generales, y la promoción finalizará el 17 de julio. Para beneficiarse del reembolso de 200 euros en cupones, los clientes sólo necesitan escanear su app Lidl Plus en la caja al pagar, ya sea que hayan reservado previamente o no.

La compra del robot de cocina emitirá cinco cupones de 40 euros de descuento, uno por mes a partir del 19 de agosto, a través de la app Lidl Plus. Cada cupón tiene una vigencia de 30 días, lo que permite a los clientes distribuir su ahorro a lo largo de varios meses. De esta manera, si el cliente utiliza todos los cupones, el precio final pagado por la Monsieur Cuisine Connect será de 99,99 euros. Es importante destacar que estos descuentos no se conservarán en caso de devolver el producto, por lo que se debe considerar bien antes de realizar la compra.

Características y ventajas del Monsieur Cuisine Connect

El Monsieur Cuisine Connect es un robot de cocina versátil y potente, diseñado para facilitar una amplia gama de tareas culinarias. Equipado con una pantalla táctil de 7 pulgadas, permite ajustar el tiempo, la velocidad y la temperatura con facilidad, además de visualizar la temperatura de cocción actual. Su temporizador puede programarse hasta 99 minutos, y ofrece un ajuste de temperatura que varía entre los 37 y los 130 °C. Con 800 vatios de potencia en su función de triturar y 1000 vatios en la de cocción, este robot está preparado para manejar las recetas más exigentes.

Entre sus numerosas funciones, el Monsieur Cuisine Connect puede cocer, rehogar, triturar, mezclar y pesar. Además, cuenta con tres programas automáticos que son especialmente prácticos: amasar, cocer al vapor y rehogar. Por ejemplo, la función de amasado es ideal para preparar masas pesadas con hasta 500 gramos de harina, mientras que la cocción al vapor permite cocinar con delicadeza. La función de rehogar cocina brevemente a temperaturas de hasta 130 °C, removiendo automáticamente para evitar que los ingredientes se trituren.

Accesorios y conectividad

Este robot de cocina incluye una serie de accesorios que amplían aún más sus capacidades. Viene con un vaso mezclador de acero inoxidable de 4,5 litros, capaz de contener hasta 3 litros de ingredientes. La tapa del vaso tiene un orificio de llenado y una asa que facilita el manejo del aparato. Otros accesorios incluidos son un vaso medidor, un accesorio para remover, bandejas honda y llana para cocer al vapor con tapa, un juego de cuchillas y una espátula. Todos estos accesorios están libres de BPA y son aptos para el lavavajillas, lo que asegura una limpieza fácil y segura.

Una de las características más destacadas del Monsieur Cuisine Connect es su conectividad WiFi, que permite acceder a una amplia biblioteca de recetas en línea. La función Cooking Pilot guía a los usuarios paso a paso para cocinar más de 200 recetas con éxito, facilitando tanto las comidas diarias como los platos más elaborados para ocasiones especiales. Además, la app de recetas incluye funciones de favoritos y lista de la compra, ofreciendo una experiencia culinaria completa y conectada.