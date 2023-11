Las velas aromáticas son uno de los complementos más buscados para crear un ambiente acogedor y relajante en el hogar. Sus fragancias nos ayudan a mejorar el estado de ánimo, a combatir el estrés y a disfrutar de momentos de calma y bienestar. Sin embargo, no todas las velas aromáticas son iguales ni tienen el mismo precio. Por eso, hoy te vamos a hablar de una vela que está causando furor entre los amantes de la decoración y que puedes encontrar en Lidl por un precio muy asequible. Toma nota porque Lidl le echa un pulso a Zara Home con la vela que todo el mundo quiere.

Lidl tiene la vela viral que todo el mundo quiere

Se trata de la mini vela aromática de Lidl, que tiene una característica muy especial: su mecha de madera. Esta mecha hace que la vela desprenda un sonido similar al de una chimenea al arder, lo que aumenta la sensación de calidez y confort. Además, la mecha de madera hace que la vela se consuma de forma más uniforme y duradera, ya que tiene una duración de 25 horas.

El simple hecho de contar con esta mecha de madera ha provocado una respuesta viral en las redes sociales. Todo el mundo quiere saber dónde se vende la vela que «imita a una chimenea» y ahora ya puedes ver que no es otro supermercado que el de Lidl donde las vas a encontrar disponibles.

Fanáticos de las velas y románticos de la cozy season, vengo a recomendaros esta velita del Lidl que me he comprado hoy y estoy 🥹🥹🥹 tiene la mecha de madera y crepita como si tuvieses de fondo una chimenea 🪵 No puede ser más fantasía ❤️‍🩹 es que le salen hasta chispitassss pic.twitter.com/JJmKqQFWzm — Traumirtizada (@traumirtizada) November 15, 2023

Además, la mini vela aromática de Lidl está disponible en cuatro modelos diferentes, cada uno con un aroma y un color distintivo. Puedes elegir entre la vela de vainilla como la que ves en imagen, pero por lo visto también hay velas que tienen aromas que muchos clientes han identificado con el sándalo o el pachuli. Todas ellas tienen un diseño elegante y minimalista, con un frasco de vidrio y una tapa de madera a juego con su mecha. Además, tienen un tamaño ideal para colocarlas en cualquier rincón de la casa, ya que miden aproximadamente 10 x 8,5 cm.

¿Y cuánto cuesta esta maravilla? Pues parece que Lidl no lo dice en su página web, pero por lo visto y mostrado en redes sociales, cuestan 4,99 euros cada una. Un precio muy competitivo si lo comparamos con otras velas aromáticas de marcas más caras, como las de Zara Home. En esta tienda, puedes encontrar velas aromáticas de distintos tamaños, formas y olores, pero el precio suele rondar los 20 euros la unidad. Por ejemplo, la vela aromática de tuberosa, de 350 g, cuesta 19,99 euros; la vela aromática de aqua bergamota, de 350 g, cuesta también 19,99 euros; y la vela aromática de poppy fields, de 350 g, cuesta igualmente 19,99 euros. Estas velas tienen una duración aproximada de 55 horas, pero aun así, el precio por hora es mucho más alto que el de la vela de Lidl.

Así que ya sabes, si quieres darle un toque de aroma y calidez a tu hogar sin gastar mucho dinero, no dudes en hacerte con la mini vela aromática de Lidl. Te aseguramos que no te arrepentirás y que querrás probar todos los modelos. Eso sí, date prisa, porque se trata de un producto que vuela de las estanterías. No dejes pasar esta oportunidad y corre a tu tienda Lidl más cercana o entra en su página web para comprar la vela que todo el mundo quiere.