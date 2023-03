Lidl crea algo que sus clientes llevan pidiendo mucho tiempo y es perfecto para la primavera. Un producto que es ideal para la terraza, el balcón o también para el interior del hogar y que diseñado de forma específica para tus plantas, tiene un diseño que seguro que te va a inspirar para otras funciones. Toma nota porque es uno de los productos del bazar de Lidl que ya está arrasando y que seguro que vas a querer tener.

Lidl lanza el producto ideal para la primavera

De entre las muchas propuestas que Lidl incorpora ahora a su bazar con motivo de la primavera, la más vendida de todas es el set de soportes para macetas hechos en metal y con revestimientos en polvo y plástico.

El set está formado por dos soportes con un diseño que es similar a un taburete, con protectores en las patas para no dañar el suelo, tanto en el exterior, como si lo colocas en el interior de tu hogar. Y en el caso de que desees recogerlo o moverlo para poder barrer o aspirar el suelo, las patas se pueden plegar para que no molesten y no ocupen espacio.

A la venta en negro, o también en blanco, el set consta de dos soportes que tienen una carga máxima para soportar hasta 5 kilos, de modo que es perfecto también para macetas grandes. Los soportes tienen además dos medidas. El grande mide (aproximadamente) 37,9 x 25 x 25 cm, mientras que el soporte pequeño tienes unas medidas (aproximadas) de 27,8 x 20,5 x 20,5 cm. El peso es de 1,2 kilogramos.

Unos taburetes o soportes creados para que coloques encima las plantas de la terraza o las del jardín y que luzcan mucho mejor, pero también los podrías utilizar para colocar encima plantas artificiales en el interior de tu casa o como una base decorativa para dejar por ejemplo encima un jarrón o unas velas de gran tamaño. Un set con un estilo muy elegante que es el perfecto para darle un cambio a tu hogar esta primavera y que tenga así un aspecto fresco y renovado.

Si deseas hacerte con este set para sujetar las macetas esta primavera ya puedes comprarlo en su tienda online a un precio de 12,99 euros, por lo que si te gusta no tardes en hacerte con él, ya que aparece además un aviso de que se está vendiendo muy rápido y que es fácil que se agote en poco tiempo.