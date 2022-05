Si buscas soluciones prácticas para tu jardín esta temporada. nada como descubrir entre las novedades de Leroy Merlín. Una tienda que siempre se ha asociado con productos y artículos para el bricolaje, las reformas o la construcción, pero que cuenta también con algunos de los mejores muebles tanto de interior como de exterior y que duda cabe que tiene productos que nos facilitan muchísimo la vida en el hogar. Es el caso del artículo del producto que ahora os queremos presentar. El producto de Leroy Merlín que supone toda una solución a tu desorden en el jardín por sólo 10 euros.

La solución al desorden de Leroy Merlín

Poder disponer de un bonito jardín es algo que todos deseamos, de modo que si tenemos esa suerte, no podemos desperdiciarla con todo tipo de elementos repartidos o tirados por el suelo. Desde los juguetes de agua de los niños, las pelotas, o también, todos esos elementos que solemos utilizar para el cuidado y riego de nuestras plantas y flores. Algo que se pude solventar con un simple armario de jardín, pero en el caso de que no queramos gastar lo que estos cuestan o no tengamos espacio suficiente para ello, qué mejor que recurrir a la solución de almacenaje que podemos encontrar en Leroy Merlín.

Dicha solución no es otra que el cubo redondo para 28 litros, que si bien se vende en Leroy Merlin dentro de su sección de albañilería, lo cierto es que muchos de los clientes de esta tienda ya se han hecho con él para darle un uso completamente distinto: el de cubo para guardar o para recoger todo aquello que molesta en el jardín o en la terraza. De este modo si tienes jugados tirados por todo el jardín o deseas encontrar un sitio en el que meter las toallas que luego vamos a usar en el caso de tumbarnos en el césped, este cubo parece que ser la mejor solución de todas.

Un cubo realmente grande, su capacidad es como decimos para casi 30 litros, de modo que podemos encontrarle otra tercera función, dado que otros clientes ya han comentado en la web de de Leroy Merlin, usarlo para poder recoger todas las frutas de sus árboles frutales cuando llega la temporada de recogida. Una solución rápida y eficaz para recoger las naranjas cuando toque o los limones.

Descubrimos así como este cubo tiene muchas más funciones al margen de servir para alojar dentro cemento o agua en el caso de que estemos con un trabajo de bricolaje y lo mejor de todo es su precio, ya que sólo te va a costar 10,49 euros. Estamos seguros que nunca antes habías podido mantener el orden en tu jardín o terraza de una forma tan original y económica.