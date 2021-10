El presidente del Grupo Pelayo, Fernando Lara, considera que el sector Seguros en España está muy atomizado y que “aún está pendiente un proceso de concentración”, lo que llevará a acometer distintos tipos de operaciones, tanto alianzas corporativas como compras y fusiones.

En una entrevista en OKDIARIO, Lara analiza las repercusiones para las aseguradoras y las mutuas de la actual crisis y cómo algunos ramos, como Autos, sufren especialmente algunas de sus consecuencias -como la bajada de compra de vehículos en España-, mientras operan en un sector muy atomizado en el que las entidades con mayor tamaño están en una mejor posición para afrontar renovaciones tecnológicas, apostar por la innovación o captar talento.

En Seguros, “tanto mutuas como las sociedades anónimas”, “todavía sigue habiendo un nivel de atomización bastante elevado y yo diría que cualquier observador, digamos, más o menos objetivo, al final podría concluir que hay un proceso de concentración todavía pendiente. Y más si lo comparamos con lo que ha sucedido en el sector financiero en los últimos años”.

“También es cierto que en esta crisis, y sobre todo en la crisis financiera anterior, el comportamiento y la respuesta que tuvieron las compañías de seguros españolas, a nivel de solvencia, fue diferente a la que tuvieron las entidades financieras”. “Eso fue muy determinante en el sentido en que, a nivel de solvencia, a lo mejor no hubo una necesidad tan acuciante de acelerar ese proceso de concentración”.

“Es cierto que, aunque no sea lo mejor por razones como la solvencia, sí existen otras razones, como las de economía de escala o las de poder abordar inversiones que ahora son importantes. Como son las inversiones en tecnología, como son las inversiones por competir en talento. Pues está claro que el tener cierto tamaño siempre ayuda para tener los recursos necesarios para abordar al final esos retos”.

En cuanto a las concentraciones en el sector, “no sé si serán operaciones corporativas al uso, o si serán otro tipo de alianzas, pero sí auguro que en los próximos meses, en los próximos años, vamos a ver en el mercado asegurador fórmulas de cooperación”. Estas fórmulas “engloban todas las opciones en las que realmente las compañías vamos a buscar esas vías para intentar aunar recursos y aprovechar economías de escala”. “Indudablemente habrá fusiones”.

Existen “diferentes fórmulas, diferentes niveles de cooperación, de alianzas, pero por supuesto, también fusiones. Yo creo que sí veremos operaciones de fusión, operaciones de compra. Seguramente en los próximos años”.

En cuanto las ventajas de ser una mutua de seguros ante las posibles operaciones de compra o fusiones explica que “ser una mutua tiene sus ventajas y sus inconvenientes”. Desde el aspecto corporativo “lo que está claro es que una mutua no puede ser comprada como una sociedad anónima. Entonces, desde ese punto de vista, se puede considerar que disponemos de una protección, o de un blindaje, que a lo mejor una sociedad anónima, una sociedad anónima cotizada, pues a lo mejor no tiene”.

“Pero también es verdad que esto supone un hándicap, porque en comparación con las sociedades anónimas también tenemos mayores problemas, mayores limitaciones para acudir a los mercados, para obtener financiación. Nosotros no podemos salir a Bolsa. Nosotros no podemos hacer una fusión con una sociedad anónima, si lo podemos hacer con una mutua. Con lo cual, a la hora de valorar un poco esas opciones corporativas por los mecanismos y las fórmulas que tenemos a nuestro alcance, decir que también son más limitadas”.

Ramos para cubrir el entorno familiar del mutualista

En cuanto a los ramos y coberturas del grupo Pelayo, Lara recuerda que tradicionalmente se ha identificado a la mutua con Auto, pero ahora se centra en “todo lo que tiene que ver con seguros en el entorno personal y de la familia; autos, hogar, vida, salud, comercio, comunidades, decesos…..”.

“Era nuestro negocio principal. Se nos ha identificado en el pasado con los seguros de automóvil y es cierto que siguen siendo una parte importante de nuestro negocio. Pero a lo largo de los años hemos ido incrementando nuestra oferta a los mutualistas y, sobre todo, lo que hemos hecho ha sido cubrir lo que entendemos que son las principales necesidades aseguradoras que tiene nuestro mutualista a nivel particular o a nivel de lo que es su familia. En ese sentido, el automóvil, pero también es el hogar, por supuesto, los seguros de vida, los seguros de salud, incluso seguros como comercios o comunidades, que para algunos elementos de nuestros mutualistas, de nuestros clientes, cubren parte de sus necesidades”.

Escenario económico

“La situación del entorno a nivel económico lógicamente es complicada, es compleja”, pero “es cierto que el sector asegurador en su conjunto, no sólo Pelayo, tenemos la fortuna de que nuestro negocio es más estable. Está menos sujeto a los ciclos económicos y eso nos permite gestionar mejor situaciones como la actual. Pero bueno, no estamos fuera del mercado, no estamos fuera de la situación económica ahora mismo y la verdad es que el entorno es complicado”.

“Es cierto que empezamos a vislumbrar una cierta actividad económica, un poquito más de dinamismo, pero todo esto evidentemente en un contexto donde toda la situación de pandemia ha afectado al entorno económico y en nuestro caso concreto ha afectado bastante a la economía de lo que son nuestros clientes, que al final, como te comentaba, son personas particulares, familias y lógicamente toda esta situación económica les ha afectado. Es un entorno es complejo”.

“Pero por otro lado, me gustaría lanzar un cierto mensaje de optimismo, en el sentido de que a medida que vayamos cerrando el tema de la pandemia, y parece que la evolución es positiva, creo que empezaremos a tener una inercia y un dinamismo, deberíamos empezar a salir hacia adelante”.

Crisis y ramos

La crisis económica actual “no ha sido uniforme en todos nuestros negocios. Ha habido ramos, como por ejemplo el ramo de Vida o Riesgo, que se han visto afectados, lógicamente. Hay ramos donde el nivel de competitividad, como es el caso de Automóviles, ha sido muy elevado. El mercado no ha crecido y las matriculaciones ahora mismo están estables, con lo cual, el mercado a repartir, digamos, es el mismo y eso está generando, por un lado, un cierto nivel de competencia y una presión de precios a la baja, con bastante contención en las primas. Y todo esto también acelerado”. “Al final las economías familiares intentan reducir sus niveles de gasto de coste y eso también es un aspecto que tenemos que gestionar. En ramos como el de automóviles y en general en el conjunto de nuestro negocio”.

Lara, hasta este año director general del grupo, ha sustituido en el cargo al anterior presidente, José Boada, tras cumplir 65 años y tener que dejar el puesto como indican los estatutos de la mutua.

En su opinión, “los retos que tenemos ahora son bastante continuista con los que ya teníamos en Pelayo los últimos años y en la anterior presidencia”. “Soy una persona de la casa y antes de ocupar la presidencia ya ocupa la posición de dirección general y formaba parte del Consejo”. “Ha habido una cierta continuidad”. “Los desafíos que nosotros tenemos no difieren de otras compañías en este sector y en otros sectores. “Creo que ahora mismo estamos en un proceso de transformación. Transformación acelerada en los mercados, en los clientes, en el nivel de exigencia de sus clientes, en la experiencia que ellos quieren tener con nosotros y eso nos está obligando a acometerla”.

“Ya llevamos tiempo en ello. Con procesos de transformación para mejorar un poco esa oferta y ese servicio a nuestros clientes. Procesos de transformación denominamos de transformación cultural. Entendemos que como entidad, y todos los equipos que forman parte de la entidad, tenemos que tener otra actitud y otra visión de construir cosas hacia el futuro para cubrir las necesidades de nuestros clientes”.

Transformación tecnológica

“Es una transformación también a nivel a nivel tecnológico, a nivel digital. Yo creo que ahora mismo el sector asegurador no es ajeno a lo que está ocurriendo en otros mercados y a la demanda y a los comportamientos de nuestros clientes, que además con motivo de la pandemia se han visto acelerados”.

Además, “ya llevamos tiempo asumiendo una transformación digital con inversiones dentro de nuestras capacidades realmente importante, porque pretendemos estar mejor preparados para cubrir esas necesidades y esa demanda cada vez más transformadora y más exigente que los mercados nos están planteando”.

Hub de investigación y gestión

“Hay una serie de procesos de innovación que nosotros entendemos que tienen que ser internos de las compañías. Lógicamente dentro de los propios procesos de negocio muy apoyados en tecnología, muy apoyados en talento, es un proceso continuo de innovación y de avance”.

“Al margen de todo eso, veíamos que los equipos que están gestionando el negocio, que están gestionando el día a día, no renuncian a esa innovación y a esa mejora”. “Indudablemente lo hacen con una visión a corto y sobre todo a medio plazo. Pero realmente para ellos es difícil tener una visión más a largo plazo y estar explorando posibilidades que están ahí, que van a aparecer en el futuro y que entendemos que va a ser una innovación más disruptiva, más transformadora. Entonces lo que vimos es que la mejor forma de acometer esto era a través de un laboratorio, de una unidad, de un “hub” fuera externo, externo a Pelayo, al menos en lo que es su gestión en el día a día”.

“Lo que hicimos fue aprovechar para hacer una asociación con The Cube, que es un centro de innovación, de emprendimiento, también de formación en nuevas tecnologías. Y ahí es donde nosotros, con equipos externos a lo que es propiamente Pelayo, estamos trabajando en esa innovación más disruptiva, apoyándonos en esas tecnologías más transformadoras y que, igual que van a transformar otros mercados, entendemos que también va a transformar el mercado asegurador”.

“Nuestra obligación no sólo es innovar en el corto y en el medio, incluso en el largo, es tener una visión todavía más lejana y estar preparados para que seamos capaces de dar una respuesta a esas transformaciones que vienen”.

Responsabilidad Social

Para Pelayo “es muy importante todo lo que tiene que ver con RSC y los temas de sostenibilidad en el concepto más amplio. Primero, porque tenemos una serie de valores internos, unos valores en nuestros equipos que hemos intentado siempre fomentar y que siempre han enganchado muy bien con toda esa actividad y esa inquietud. Los temas de responsabilidad social corporativa, ya sea a través de la Fundación, sea a través de iniciativas como el Reto Pelayo, son muy importantes”.

“El Reto Pelayo acaba de tener su séptima edición. Ha habido cinco mujeres, que después de superar el después de superar el cáncer de mama, se han enfrentado al reto de superar el Paralelo 66 en el Círculo Polar Ártico”.

“No podemos perder de vista que nosotros somos una mutua. Eso es algo que también nos caracteriza. Parece un tópico, pero es cierto. Nosotros siempre lo hemos sentido, y el anterior presidente siempre lo impulsó mucho. Los equipos actuales estamos muy, muy, muy comprometidos con seguir impulsando al creer que parte de lo que recibimos, de la sociedad, de nuestros clientes, de otros mutualistas, al final tenemos que revertirlo de alguna forma a través de iniciativas que entendemos que son provechosas para para la sociedad y para para colectivos muy desfavorecidos o más desfavorecidos, que son los que al final intentamos implicarnos mucho más a través de la actividad de la Fundación Pelayo”.

“Son temas que nosotros siempre hemos intentado fomentar mucho también en la parte de experiencia de cliente”.

“No somos la compañía más grande del mercado. Nuestro posicionamiento no es ser los más baratos, pero sí que entendemos que tenemos que tener una posición donde al final no perdamos de vista que los mutualistas son los dueños de la mutua, los dueños de la compañía y trabajar para que final tengan una experiencia de cliente lo más óptima y lo más satisfactoria posible”.