Karlos Arguiñano detrás del nuevo producto estrella de Lidl: llega el 2 de diciembre

La Navidad se acerca, y con ella, la oportunidad de compartir momentos especiales en familia y de ser solidarios. Este año, Lidl ha querido unir estas dos tradiciones navideñas con una iniciativa que promete marcar la diferencia. El reconocido chef Karlos Arguiñano, junto con su hijo Joseba, se encuentra detrás del lanzamiento de un producto que no solo será estrella en las mesas de muchas familias, sino que también llevará ayuda a quienes más lo necesitan. Conozcamos el nuevo producto estrella de Lidl y Karlos Arguiñano.

A partir del próximo 2 de diciembre, las tiendas Lidl de toda España se llenarán con un nuevo producto que te va a encantar: los panecillos solidarios. Unos packs de cinco panes con un significado especial, no sólo por su sabor y calidad, sino porque el 100% de su precio será destinado a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). Esta acción forma parte de la campaña navideña de Lidl, que busca ofrecer una cesta de la compra más económica y de la mejor calidad-precio para sus clientes. Este producto, con un precio asequible de 0,99 euros, se presenta como una oportunidad para que los consumidores participen en una causa solidaria sin renunciar a disfrutar de una mesa navideña completa. Porque, como bien se sabe, el pan es un elemento imprescindible en la cultura gastronómica española, y estas fechas no son una excepción.

Karlos Arguiñano detrás del nuevo producto estrella de Lidl

La propuesta de Lidl no se queda en un producto más. Estos panecillos solidarios son una declaración de intenciones, un compromiso de la compañía por hacer que esta Navidad sea más inclusiva. Según datos recientes, el pan está presente en 9 de cada 10 hogares españoles durante las fiestas, convirtiéndose en un acompañamiento ideal para cualquier menú navideño. Pero esta vez, la compra de este producto significará mucho más: será una forma de contribuir directamente a paliar la pobreza alimentaria en el país.

Como afirma Karlos Arguiñano, embajador de Lidl y cara visible de esta iniciativa, “es todo un orgullo formar parte de esta iniciativa solidaria para que estas Navidades no le falte a nadie el pan en la mesa. Todo lo recaudado con la venta de estos panecillos solidarios se donará a los bancos de alimentos, así aseguraremos entre todos que la magia de la Navidad llegue a todas las casas».

Por su parte, Joseba Arguiñano, cocinero y repostero, no ha querido quedarse atrás en esta acción solidaria, asegurando que «este pan no solo es solidario, sino que también está buenísimo. No se me ocurre un producto mejor para acompañar las comidas navideñas de este año». Unas palabras que refuerzan la calidad del producto, pero también la pasión que ambos han puesto en este proyecto.

El compromiso de Lidl con la solidaridad en Navidad

Esta acción se enmarca dentro de la estrategia navideña de Lidl, que busca ofrecer a sus clientes productos asequibles y de alta calidad sin olvidar su compromiso con la sociedad. La colaboración con FESBAL no es una novedad para Lidl, pero este año, con la implicación directa de los Arguiñano, el mensaje es aún más potente. La compañía ofrece así una alternativa sencilla para que todos puedan ser parte de una causa mayor durante las fiestas.

Además de los panecillos solidarios, esta campaña navideña incluye una amplia gama de productos diseñados para garantizar una Navidad accesible y deliciosa para todos.

La campaña navideña de Lidl: por una cesta de la compra más económica y solidaria

La campaña navideña de Lidl no sólo cuenta con los panecillos solidarios comentados. El gigante alemán se ha esforzado por ofrecer un impresionante surtido de más de 630 productos de alimentación, diseñado para acercar a las familias españolas la posibilidad de disfrutar de menús festivos con la mejor calidad-precio. Esta propuesta pone un énfasis especial en los productos frescos, como la carne, el pescado y el marisco, que suelen representar un tercio del gasto total en alimentación durante estas fechas. Entre las opciones destacan carnes de origen español, pescado de pesca sostenible y vinos reconocidos en la prestigiosa Guía Peñín.

Además de su oferta habitual, Lidl incluye una amplia gama de productos de sus marcas Deluxe, DOR y Favorina. Desde patés y platos preparados premium hasta mantecados, bombones y chocolates, la compañía ha pensado en todo para garantizar que los consumidores encuentren lo necesario para celebrar la Navidad con estilo y sin gastar de más.

Como ejemplo de su compromiso con el ahorro, Lidl ha diseñado un menú navideño por solo 15 euros por persona, que incluye un entrante de merluza fresca, solomillo de ternera como plato principal y una mousse de naranja y chocolate para el postre. Este menú se complementa con vinos seleccionados que ofrecen una experiencia culinaria completa y accesible.

Con iniciativas como esta, Lidl demuestra una vez más que es posible disfrutar de la magia de la Navidad sin comprometer la economía familiar.