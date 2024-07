Skoda tiene un as en la manga para conseguir que los accionistas de Talgo -que este martes publica sus resultados semestrales- aprueben la fusión de las dos compañías: el pago de un dividendo extraordinario a modo de prima para endulzar la operación. No obstante, si el Gobierno no veta la OPA húngara, será muy difícil que los accionistas acepten esa fusión en vez de un pago de 5 euros en efectivo.

El broker del Banco Santander pone sobre la mesa esta posibilidad: «Hemos visto casos de estudio en el pasado, como el de Alstom fusionándose con Bombardier, o Siemens Energy fusionándose con Gamesa. Sin embargo, en estos casos se pagó un dividendo extraordinario en efectivo a Bombardier y Gamesa, a modo de prima, para que sus accionistas aprobaran la fusión». Skoda no tiene capacidad de ofrecer ese pago en solitario, pero una vez fusionada con Talgo sí la tendría.

«Entendemos que Skoda propondría una valoración relativa entre Talgo y Skoda, y en base a ello, Talgo ampliaría capital y cedería acciones a Skoda. Los accionistas de Talgo tendrían que votar a favor de la fusión, y nos preguntamos si la aceptarían sin prima en efectivo, sobre todo teniendo en cuenta que existe una oferta pública de adquisición a 5,00 € por acción», añade.

No obstante, el Gobierno español tiene intención de vetar la OPA del consorcio húngaro Ganz Mavag sobre Talgo, como anunció públicamente el ministro Óscar Puente. De hecho, es el propio Gobierno el que ha buscado la alternativa de Skoda, como adelantó OKDIARIO. Si se confirma ese veto, dejaría como única opción la fusión con esta última.

Pero los accionistas de la empresa española pueden optar perfectamente por rechazarla y seguir en solitario como en la actualidad. De ahí la necesidad de ofrecerles algo para que la acepten, que sería el citado dividendo extraordinario. Algo similar a lo que los fondos CVC y GIP han pedido a Criteria para rebajar el precio que exigen para salir de Naturgy.

JB Capital, la firma de Javier Botín, propone una solución más alambicada: «Una integración empresarial mediante la adquisición de una participación en Talgo (no hay información financiera al respecto). Esto podría hacerse adquiriendo hasta el 29,9% del 40% que Trilantic tiene en Talgo y encontrando un comprador (como la SEPI) para la participación restante, lo que evitaría tener que lanzar una contraopa. Creemos que esta medida sería negativa para los accionistas minoritarios. Sin embargo, vemos poco probable que Trilantic lo acepte, ya que el fondo quiere vender toda su posición y tiene una oferta pública de adquisición sobre la mesa».

De nuevo, esta firma plantea esta operación en caso de que finalmente se apruebe la OPA húngara, que en estos momentos es el escenario menos probable. De momento, el Gobierno alargó ayer el plazo para pronunciarse hasta tres meses, dentro de la estrategia de dilación que ha seguido desde que se planteó la oferta.

Operación compleja

Como explicó OKDIARIO este domingo, cualquier opción para la fusión de Talgo y Skoda es complicadísima. Dentro de eso, lo más probable es que el Gobierno consiga que participe Criteria (el holding de La Caixa) junto con Skoda, para poder defender la «españolidad» de la operación frente a la oferta húngara.

Además, como no está ni mucho menos claro que la opción del dividendo que plantea el Santander sea suficiente para que los principales accionistas de Talgo acepten la fusión, parece más probable que sea Criteria quien ofrezca una salida a Trilantic; algo que podría hacer con un compromiso de comprar su actual porcentaje, que pasaría a estar por debajo del 30% tras la fusión (de forma que Criteria no tuviera que lanzar una OPA sobre el 100%).

De momento, las diferentes partes están negociando cómo armar la operación. Y mientras tanto, los accionistas de Talgo se están planteando acciones legales contra el Gobierno de Pedro Sánchez en caso de que, como todo indica, vete finalmente la OPA húngara.