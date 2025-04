Las segundas residencias de ciudadanos en edad de jubilación se han convertido en el objetivo de los okupas en las grandes ciudades, con un especial despunte desde principios de año. Así lo asegura Legalis Defensa, un despacho de abogados centrado en la recuperación de inmuebles por la vía legal y con oficinas por toda España.

En plena escalada de casos de ocupación ilegal en España, donde miles de propietarios se ven privados de sus viviendas o locales sin apenas capacidad de reacción, las personas mayores de más de 66 años están en el punto de mira.

“Existe una creciente indefensión entre pequeños propietarios, especialmente jubilados, que no solo pierden su casa, sino también su tranquilidad y dignidad”, afirma Emilio J. Sánchez, socio y letrado de Legalis Defensa. Todo un boom en el negocio de las desocupaciones tras la entrada en vigor de la nueva Ley antiokupas del pasado 3 de abril.

Claves de la nueva ley antiokupas 2025

La nueva ley antiokupas aprobada en abril de este año, endurece las medidas contra la ocupación ilegal de viviendas en España, con el objetivo de proteger de forma más eficaz a los propietarios y agilizar los desalojos. Esta reforma legal responde a una creciente preocupación social y política por el aumento de los casos de okupación, y refuerza el marco jurídico para garantizar la devolución rápida de los inmuebles usurpados. Las claves de esta legislación son:

Desalojo exprés en 48 horas : Se agilizan los procesos para que los propietarios puedan recuperar su vivienda en un plazo máximo de 2 días desde la denuncia.

Más poder a las fuerzas de seguridad : La policía podrá intervenir sin autorización judicial previa si hay indicios claros de ocupación delictiva.

Endurecimiento de penas : Aumentan las sanciones penales y económicas para los okupas reincidentes o que pertenezcan a mafias organizadas.

Protección reforzada a pequeños propietarios : Se priorizan los casos de personas físicas frente a grandes tenedores o bancos.

Prohibición de empadronamiento de okupas : Los ocupantes ilegales no podrán empadronarse, evitando así el acceso a servicios públicos.

Medidas contra mafias de ocupación : Se persiguen penalmente las redes que promueven o facilitan la okupación a cambio de dinero.

Mayor coordinación entre administraciones : Se establece un protocolo común entre ayuntamientos, jueces y cuerpos de seguridad para actuar con mayor eficacia.

Una propuesta legalista, nacional y sin intermediarios

Legalis Defensa se presenta como un despacho de actuación exclusivamente jurídica, sin fórmulas extrajudiciales ni presiones al margen del derecho. Su modelo rompe con la lógica actual del sector, donde proliferan empresas que actúan en los márgenes de la legalidad o despachos que se limitan a tramitar procedimientos largos y poco eficaces.

A diferencia de otros actores del sector, no subcontratan, no intermedian y no recurren a figuras no colegiadas. Cada caso es dirigido directamente por abogados especialistas en derecho penal, procesal y civil.

El servicio tiene además cobertura nacional. Gracias a una red propia de procuradores y letrados en toda España, Legalis Defensa puede actuar con rapidez en cualquier punto del territorio, manteniendo un control centralizado de cada expediente.

El proceso cubre todas las fases: notificación al ocupante, presentación de demanda, vista judicial y ejecución de lanzamiento, incluyendo asesoramiento preventivo cuando el cliente aún no ha iniciado acciones legales. “No ofrecemos sólo una denuncia, sino una solución integral”, señala Sánchez. En menos de 24 horas, los abogados entregan una hoja de ruta con todos los pasos, tiempos estimados y presupuesto desglosado por fases.

“Muchos de nuestros clientes son personas mayores, viudas o jubilados que alquilaron una vivienda para completar su pensión y ahora no pueden ni acceder a ella ni recuperar el dinero. Lo mínimo que merecen es tener información clara y constante sobre en qué punto está su caso”, explica el letrado.

Desokupación con responsabilidad social

El despacho también ha empezado a trabajar en casos de okupación especialmente conflictivos, como locales comerciales tomados por mafias o viviendas destinadas a uso turístico ocupadas de forma organizada. Su equipo legal, formado por profesionales con experiencia en derecho penal y criminalidad organizada, prepara estrategias específicas para estos escenarios, siempre dentro del marco legal.

Aun así, la firma insiste en su compromiso ético. “Defendemos el derecho a la propiedad, pero lo hacemos con absoluto respeto a la legalidad y a los derechos de todas las partes. Nunca actuamos contra personas en situación de exclusión sin haber valorado alternativas y contextos sociales”, aclara Sánchez.

Lejos de querer alimentar la crispación mediática, Legalis Defensa busca ofrecer una vía legal, firme y humana para resolver uno de los mayores dramas silenciosos que sufren hoy en día miles de propietarios en España. Una alternativa que no grita, no amenaza y no intimida. Solo actúa. Con toga, argumentos y ley.