JPMorgan ha asestado un duro golpe a la acción de Telefónica, que venía gozando de impulso comprador gracias a los posibles movimientos de consolidación de las telecos europeas tras la opa del fondo KKR sobre Telecom Italia. En dos sesiones, los títulos del gigante de las telecomunicaciones español se han dejado casi un 7,5% tras un informe del banco de inversión estadounidense publicado ayer en el que reiteró su precio objetivo de 3,7 euros.

«Esto supone un potencial bajista del 7% respecto a nuestro precio objetivo actual, lo que respalda nuestra recomendación de infraponderar», afirmó la entidad, que asume los lastres actuales de las divisas en Brasil y Argentina.

Si bien JPMorgan aplaudió la reducción de la deuda por parte de Telefónica en 9.000 millones gracias al acuerdo alcanzado con Liberty este año para unir sus negocios en el Reino Unido y al cierre de la venta de las torres europeas de su filial de infraestructuras Telxius a American Tower Corporation y la política del dividendo scrip de la operadora, reconoce que está preocupado por el entorno competitivo en España, que supone la mitad del precio objetivo de Telefónica, y sigue opinando que la valoración de la compañía está «bajo presión».

Y ello, a pesar de que JPMorgan revisó al alza su previsión de ingresos para este año un 2%, principalmente para reflejar el aumento en las estimaciones respecto a sus operaciones en Argentina y otras divisiones latinoamericanas del grupo. En cuanto al beneficio bruto de explotación, el Ebitda, el banco no introdujo variaciones en su cálculo para 2021.

La firma también desgranó en su informe factores que podrían suponer riesgos alcistas para la cotización de Telefónica, como la mayor especulación sobre una consolidación en España o la decisión de su competidor MásMóvil de establecer una política menos agresiva, lo que alivia la presión de la competencia en ese mercado.

Estos aspectos positivos destacados por el banco, no obstante, no han librado a la operadora de un varapalo que podría también interpretarse como una corrección tras las fuertes alzas recientes registradas en el sector de las telecomunicaciones como resultado de la opa de KKR sobre Telecom Italia.

Los comentarios de JPMorgan llegan después de que Telefónica anunciara a principios de noviembre un beneficio récord en los nueve primeros meses del ejercicio de 9.335 millones como consecuencia precisamente de las plusvalías procedentes principalmente del cierre de la fusión de O2 y Virgin Media en Reino Unido y de la venta de las torres de Telxius.

Además, el Gobierno italiano afirmó este jueves que Telecom Italia gestiona activos estratégicos para el país y tomará una iniciativa en relación con su acción de oro cuando KKR formalice la opa sobre la teleco italiana ante el regulador bursátil nacional.

«El Gobierno está siguiendo con mucha atención la oferta. Estamos en el principio del camino. La propuesta de KKR no es vinculante», dijo el ministro de Desarrollo Económico, Giancarlo Giorgetti, en una comparecencia parlamentaria.

«Si KKR, o cualquier otro, formaliza la opa, se activará un procedimiento que permitirá al Ejecutivo adoptar decisiones, tanto en lo que respecta a las autorizaciones necesarias en el sector como las consiguientes evaluaciones de la acción de oro», añadió.

KKR ha ofrecido de forma «amistosa» y de momento «no vinculante» comprar la totalidad de Telecom Italia a 0,505 euros por acción, lo que supone valorar la compañía en 11.000 millones de euros, además de que el fondo asumiría la deuda de la italiana, que a finales de septiembre superaba los 22.000 millones de euros.

La oferta está condicionada a dos controles de confirmación con una duración estimada de cuatro semanas, y en este tiempo, KKR quiere asegurarse de que cuenta con el visto bueno del Gobierno italiano, que tiene la facultad de usar el llamado «golden power» o acción de oro para bloquear operaciones en empresas consideradas estratégicas.

Giorgetti, mente económica de la ultraderechista Liga, recordó que el primer ministro italiano, Mario Draghi, ya ha advertido de que en la operación serán prioritarios «la protección del empleo, de la tecnología y de la red».

«Dentro de Telecom hay activos de carácter estratégico en el sector de la defensa y la seguridad nacional, además de redes e instalaciones relevantes para el sector de las telecomunicaciones» para los que «el control público es fundamental. Este es el perímetro en el que el Ejecutivo evaluará la oferta de KKR, que ahora es solo una manifestación de interés», destacó.

Los sindicatos se reunieron este jueves con el ministro Giorgetti pero no quedaron satisfechos porque, explicaron a la salida a los medios italianos, «el Gobierno aún no ha decidido el camino» y no ha dado detalles del proyecto futuro.

El pasado 26 de noviembre, el Consejo de Administración de Telecom Italia aceptó la renuncia de su consejero delegado, Luigi Gubitosi, quien había sido acusado de tener un interés particular en que la oferta de KKR prosperara, afirmaciones que siempre ha rechazado.

Vivendi, socio principal de Telecom Italia con el 23,75% del capital, considera que la oferta «no refleja el valor real» de la italiana y ya ha avisado de que «es un inversor a largo plazo y no tiene intención de desprenderse de su participación».