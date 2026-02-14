Los operadores ferroviarios privados, como es el caso de Iryo, estaban a la espera de la fecha de la apertura del corredor Madrid – Andalucía, que permanecía cerrado tras el accidente de Adamuz. Ahora, según fuentes consultadas por OKDIARIO se conoce que las empresas privadas van a poder «reanudar los viajes a Sevilla el martes, 17 de febrero, mientras que a Málaga como destino no se va a poder viajar hasta marzo».

Con respecto al resto de destinos de Andalucía, como es el caso de Cádiz, Almería o Córdoba, los operadores privados todavía desconocen la apertura de fechas para que puedan empezar a vender billetes.

Esta semana Renfe ya daba a conocer su plan alternativo de transporte por la suspensión del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. En concreto, en el caso de los trenes dirección Madrid – Sevilla se cuenta con hasta 8 horarios de salida en el mismo día, sin embargo, como consecuencia de las reducciones de velocidad de Adif, un trayecto que antes era de 2 horas y 40 minutos, ahora ha pasado a ser de 5 horas. Por lo que no cuenta con una gran diferencia con respecto al autobús, que tarda unas 6 horas y 30 minutos y el trayecto en coche en el que se emplean 5 horas y 30 minutos.

Madrid-Puerta de Atocha (7:00)-Sevilla Santa Justa (12:07)

Madrid-Puerta de Atocha (7:00)-Sevilla Santa Justa (12:07)

Madrid-Puerta de Atocha (11:00)-Sevilla Santa Justa (16:07)

Madrid-Puerta de Atocha (15:00)-Sevilla Santa Justa (20:07)

Madrid-Puerta de Atocha (19:00)-Sevilla Santa Justa (00:07)

Sevilla -Santa Justa (6:03)- Madrid-Puerta de Atocha (11:14)

Sevilla -Santa Justa (9:55)- Madrid-Puerta de Atocha (15:14)

Sevilla-Santa Justa (14:01)- Madrid-Puerta de Atocha (19:12)

Sevilla-Santa Justa (18:03)- Madrid- Puerta de Atocha (23:14)

En cuanto a los viajes de Renfe desde Madrid a Málaga y Algeciras, debido a los daños causados en la infraestructura por las condiciones meteorológicas, todos los servicios que conectan Madrid con Málaga y Algeciras, en ambos sentidos, se encuentran suspendidos en todo su recorrido.

Mientras que sobre el retraso de la reapertura, desde Adif han indicado que «están trabajando para recuperar tan pronto sea posible y en plenas condiciones el tráfico ferroviario. Hasta la fecha se han llevado a cabo trabajos de plataforma y superestructura, quedando algunos trabajos por realizar que dependen de la meteorología».

«Las lluvias pueden retrasar algunos trabajos que necesitan hacerse sin lluvia, por lo que la finalización de las reparaciones de la infraestructura en Adamuz dependen, en parte, de la evolución meteorológica», explican desde Adif.

Venta de billetes anticipada por parte de Iryo, Ouigo y Renfe

Ya se habían barajado varias fechas para la apertura del corredor Madrid- Andalucía durante esta semana, por ejemplo, este sábado 14 de febrero. No obstante, Adif tuvo que salir al paso de la decisión de Renfe, Ouigo e Iryo de vender billetes para viajar entre Madrid – Sevilla ya a partir de este sábado, alertando de que todavía no estaban preparados para la reapertura del corredor al completo como consecuencia del temporal.