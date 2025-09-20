El invento milagroso de ASICS para mujeres: las deportivas milagrosas que hacen que parezca que caminas sobre nubes

Encontrar unas zapatillas para practicar running que de verdad lo tengan todo (que sean ligeras, cómodas y que además respondan bien en carrera) no es tan fácil como parece. Quien corre lo sabe: hay días en los que la energía se esfuma demasiado pronto y otros en los que los pies, sencillamente, no tiran. Esa sensación de pesadez, de ir arrastrando el cuerpo, resulta más habitual de lo que se suele decir. Por suerte ASICS viene a nuestro rescate con un modelo de zapatillas que muchos califican de milagro.

La marca japonesa ha lanzado un modelo que desde hace un tiempo está dando que hablar entre las runners: las METASPEED SKY PARIS. Una zapatilla que de buenas a primeras y por su diseño llama la atención, pero no es sólo una cuestión estética. Lo que engancha es lo que ocurre cuando te las calzas: cada zancada se vuelve más ligera, más fluida, como si el pie flotara sobre el asfalto. Algunas corredoras dicen que es lo más parecido a “caminar sobre nubes”, y no suena a exageración. No es extraño que el modelo se haya colado entre los favoritos de la marca. Con un precio de 250 euros, una valoración media de 4,8 sobre 5 estrellas en la web de ASICS y tallas desde el 35,5 hasta el 48, estas zapatillas han llegado para ocupar un lugar destacado en la lista de imprescindibles de quienes quieren correr más y, sobre todo, hacerlo con una sensación distinta.

Las ASICS que hacen que parezca que caminas sobre nubes

Las METASPEED SKY PARIS no son unas zapatillas de ASICS cualquiera. Están pensadas para corredoras de zancada amplia que quieren arrancar fuerte y terminar aún más rápido. La clave está en su diseño, que amplía la longitud de la zancada y consigue ahorrar energía en cada paso.

La mediasuela incorpora la innovadora espuma FF TURBO PLUS, que no sólo amortigua, sino que mejora la compresión y devuelve parte de la energía empleada. A ello se suma una placa de fibra de carbono que guía el movimiento natural del pie y lo impulsa hacia adelante con mayor fluidez.

Tecnología que marca la diferencia

Varios detalles técnicos convierten a este modelo en una de las opciones más avanzadas del mercado:

MOTION WRAP 2.0 : un upper ultraligero que mejora la transpirabilidad y la comodidad, ideal para carreras largas.

: un upper ultraligero que mejora la transpirabilidad y la comodidad, ideal para carreras largas. Amortiguación FF TURBO PLUS : garantiza compresión óptima y ahorro de energía en cada zancada.

: garantiza compresión óptima y ahorro de energía en cada zancada. Diseño curvado de la suela : pensado para mantener la energía durante más kilómetros, incluso al superar la barrera de los 30 km.

: pensado para mantener la energía durante más kilómetros, incluso al superar la barrera de los 30 km. Placa de carbono : proporciona estabilidad y un empuje extra en cada pisada.

: proporciona estabilidad y un empuje extra en cada pisada. Suela ASICSGRIP: mejora el agarre y la resistencia, incluso en condiciones de humedad.

Además, ASICS ha apostado por la sostenibilidad en su fabricación: más del 50 % del material de la parte superior procede de materiales reciclados, y la plantilla se tiñe mediante un proceso que reduce en un 33 % el consumo de agua y en un 45 % las emisiones de carbono.

Ligereza y rendimiento en estado puro

Uno de los grandes atractivos de las METASPEED SKY PARIS es su peso: apenas 185 gramos. Esto, sumado a una caída del talón de solo 5 mm, ofrece una sensación de naturalidad en la pisada que es clave para quienes buscan eficiencia y rapidez.

En cuanto al tipo de corredora, se adaptan tanto a quienes tienen una pisada neutra como a las que presentan subpronación. La zapatilla absorbe el impacto desde el talón y distribuye la presión de manera equilibrada, por lo que se reduce el riesgo de sobrecargas.

¿Para quién son estas zapatillas?

Aunque se pueden usar sin problema para entrenar, la esencia de este modelo de ASICS está en la competición. Son perfectas para mujeres que corren medias maratones, maratones o pruebas de larga distancia y necesitan alcanzar velocidad, pero sin perder frescura en ningún momento de la carrera.

No son unas zapatillas de iniciación: su diseño está claramente enfocado en corredoras con cierta experiencia que desean superar marcas y mejorar su rendimiento.

La ciencia «milagrosa» para estas ASICS

Lo que muchos describen como una sensación milagrosa no es casualidad. ASICS ha reunido en este modelo la ingeniería más puntera en materiales y diseño ergonómico para lograr que cada paso se traduzca en mayor velocidad con menos esfuerzo.

El resultado es una deportiva que va más allá de la estética: ligera, cómoda, ecológica y con un rendimiento probado que conquista tanto a corredoras profesionales como a las aficionadas que buscan un extra en sus entrenamientos.

Con las METASPEED SKY PARIS, la promesa de correr más rápido y con menos desgaste se cumple al 100%. Y lo mejor es que esa sensación de flotar sobre el asfalto se ha convertido en una experiencia real que muchas mujeres ya están viviendo. Las tienes en tiendas ASICS y también, en su página web.