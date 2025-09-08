La tasa de inflación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) disminuyó una décima en julio en comparación con el mes anterior, hasta el 4,1% en términos interanuales, según los datos publicados este lunes por la entidad. Mientras tanto, en España, el Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó en cuatro décimas, llevándole la contraria a la media de los países desarrollados.

En concreto, en ese mes, la inflación española alcanzó el 2,7%, siguiendo una tendencia alcista y por encima de la barrera de la estabilidad de precios, que se sitúa en el 2%. La razón del encarecimiento de los precios en España es, principalmente, la subida del coste de los carburantes.

Además, el grupo vivienda subió 2,5 puntos su tasa anual en julio, hasta el 6,7%, debido a que los precios de la electricidad aumentaron, frente a la bajada en julio del año anterior, en tanto que el grupo de transporte aumentó un punto su tasa anual, hasta el 0,2%, por el aumento de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales.

Por su parte, también en España, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se incrementó una décima en julio, hasta el 2,3%, cuatro décimas por debajo del índice general.

La inflación de la OCDE

Sin embargo, la inflación de la OCDE corrió otra suerte. La organización ha desvelado que, en el séptimo mes del año, el coste de los alimentos cayó una décima, hasta el 4,5%, mientras que la factura energética se encareció un 0,3%, seis décimas menos que en junio.

Así, al excluir del cálculo el impacto del precio de los víveres y la energía, la tasa de inflación subyacente retrocedió en julio al 4,4%, una décima menos. Una situación completamente diferente a la que vivió España en el mismo periodo de tiempo.

Entre los países de la OCDE, el dato de inflación disminuyó en 12 de los 38 miembros del think tank de las economías avanzadas, aumentó en diez y se mantuvo estable o prácticamente estable en 16.

En cuanto a la eurozona, el IPC armonizado permaneció en julio en el 2% por segundo mes consecutivo, al tiempo que la media del G7 se mantuvo invariable en el 2,6%.

Por tanto, la media del IPC de los países que utilizan el euro como moneda se situó en un estadio de estabilidad de precios y siete décimas por debajo que España. Así, pese a que el efecto moneda se elimina, la eurozona está en un estado mucho mejor que la economía española.