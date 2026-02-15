Indra: quién es quién entre los consejeros independientes

La polémica que ha surgido a raíz de la posible fusión entre Indra y la empresa Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) hace que tenga un especial valor quién es quién en el Consejo de Indra. Una fusión al principio aceptada por el Gobierno de Pedro Sánchez, pero a la que ahora se opone, ya que desde el Ejecutivo se considera que dicha fórmula diluiría el poder de control estatal sobre la compañía de defensa. Como consecuencia de ello, muchos se preguntan quiénes son las personas que representan a los consejeros independientes porque su voto es muy importante para que salga adelante o no la fusión.

En concreto, los consejeros independientes son Belén Amatriain, María Aránzazu Díaz Lladó, Teresa Busto, Eva María Fernández Góngora, Josep Oriol Piña Salomó y Bernardo Villazán.

Belén Amatriain es una consejera independiente de Indra que destaca por su paso por el Grupo Telefónica, al que se unió en 1997, y donde fue nombrada directora de marketing global. También participó en la salida a bolsa de Telefónica. Además, fue nombrada consejera delegada de Telefónica Móviles España y consejera delegada de Telefónica de España (Fijo y móvil).

Amatriain ha sido consejera independiente de Capital Radio, de Evo Banco, de SolidQ y de CTT Correios de Portugal. Además de en Indra, también es consejera independiente de Prim S.A. y de Faes-Farma. Actualmente, es directora de Sostenibilidad y miembro del Comité de Dirección de Twinco Capital.

María Aránzazu Díaz-Lladó Prado, además de consejera independiente en Indra, es presidenta de la Comisión de Sostenibilidad, Tecnología e Innovación, miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y miembro del Consejo de Administración de CIRSA.

Asimismo, también ha sido miembro del Consejo Rector de ATAM, y ha sido miembro del Consejo Asesor de CIRSA, y presidenta y miembro del Consejo de la Asociación Latinoamericana de Empresas de Telecomunicaciones.

También ha desempeñado puestos de alta responsabilidad en Grupo Telefónica, destacando su labor como directora de Innovación Sostenible y Diversidad, Directora de Asuntos Institucionales Globales y para América Latina. Y ha sido consultora en diversas agencias de Naciones Unidas, la Comisión Europea y la Cámara de Comercio de Madrid.

Teresa Busto, actualmente, es consejera independiente y miembro de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de I+D de Miquel y Costas, consejera independiente de MTorres Diseños Industriales, presidenta de la firma de consultoría Entalenta, miembro del Comité Científico Asesor de CSIC y miembro del Consejo Asesor de Aerospace Sealant Application.

Busto ha destacado en el sector de la aeronáutica, ya que ha sido vicepresidenta de Airbus y directora de Ingeniería de Fabricación del Airbus 350 en Toulouse. Además de vicepresidenta y Directora de la Fábrica de Airbus en Illescas (Toledo).

Igualmente, ha ejercido como ingeniera en Técnicas Reunidas, en Empresarios Agrupados y en CASA, y ha ostentado cargos como consejera independiente en Renfe Viajeros y miembro del consejo asesor de EAE Business School.

Eva María Fernández Góngora ha desarrollado la mayor parte de su carrera en American Express, ostentando diversos cargos directivos como directora financiera en España, vicepresidenta y máxima responsable de evaluación de riesgos financieros y operacionales en Estados Unidos, y estuvo al frente del departamento de cumplimiento legal de la compañía en Reino Unido.

También ha desempeñado el cargo de CEO en BNP Paribas en España y ha trabajado en empresas del sector de la automoción como Mercedes-Benz (España) y Ford Motor Company (España, Estados Unidos e Italia).

Actualmente, es presidenta de la Comisión de Riesgos y Cambio Tecnológico, y vocal de la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad de Banca March. Asimismo, es miembro del Consejo de Administración y vocal de la Comisión de Auditoría de OMEL.

Josep Oriol Piña Salomó es socio fundador y consejero delegado de Abac Capital. Anteriormente trabajó en Merrill Lynch y en Boston Consulting Group.

Asimismo, ha sido vicepresidente de Barcelona Global, presidente y vicepresidente de SpainCap, presidente del HBS Club de Barcelona, tesorero de la junta de ESADE Alumni, miembro del Consejo de Administración de New Look Retail Holdings, y de Vueling.

Bernardo Villazán comenzó como Ingeniero de Sistemas en SAINCO en Estados Unidos; y, posteriormente, en compañías tecnológicas como Sun Microsystems donde fue responsable de la Internet Business Unit. Fue presidente ejecutivo de Lucent Technologies Iberia y director de Marketing de Alcatel Lucent, con responsabilidades en Europa, América Latina, Oriente Medio, África e India, en los sectores de Telecomunicaciones, Industria y Defensa. También fue Director de Operaciones y CEO de SiTech Finanzauto, presidente ejecutivo de Grupo Daorje y CEO de Ingeniatrics Technologies.

Respecto a su experiencia como Consejero, ha sido presidente de la Comisión de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, presidente de la Comisión de Auditoría y Consejero Asesor de Antolin, con operaciones en Europa, América y Asia, consejero independiente de la sociedad cotizada en SEC-US Telvent GiT y presidente de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones; consejero independiente de Abengoa Solar; consejero independiente y presidente de la Comisión de Auditoría de Grupo Lantero; y consejero y asesor independiente de Raona Enginyers, Group IPS, y PackBenefit. Además, ha sido miembro activo del Instituto de la Ingeniería de España.