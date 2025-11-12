El Ibex 35 abre en máximos históricos tras superar los 16.400 puntos

El Ibex 35 ha abierto la sesión de este miércoles, 12 de noviembre de 2025, con una subida del 0,26%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 16.431,4, por encima de la barrera de los 16.400 enteros y, por tanto, en máximos históricos. Este año, el índice está compitiendo consigo mismo por tener el segundo ejercicio más rentable de la historia. En ese sentido, si las alzas continúan, el Ibex podría superar los ascensos de 1996 y el 2025 conseguiría la medalla de plata.

Estos máximos históricos estuvieron a punto de darse durante la jornada del martes. Sin embargo, tras rozar los 16.400 puntos, el selectivo madrileño cayó ligeramente y cerró por debajo. No obstante, esta mañana ha logrado superarlos.

Tal y como ha desvelado OKDIARIO esta mañana, la quiebra multimillonaria del proveedor de autopartes, First Brands, ha dejado un agujero de 55 millones de dólares en el Banco Santander, según documentos judiciales obtenidos por este periódico.

Este diario adelantó a principios de octubre que los negocios en México y Brasil figuraban entre las ramas del banco español que estaban expuestas al colapso del gigante automotriz, con más de 10.000 millones de dólares (8.625 millones de euros, a cambio de moneda actual) en deuda.

Por su parte, Amadeus dejó de ingresar 73,35 millones de euros en los nueve primeros meses a causa de la depreciación que ha sufrido el dólar en el último año, según ha podido extraer OKDIARIO de los datos publicados por la empresa en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así, la política comercial y económica que está implementando Donald Trump, así como la incertidumbre que genera la guerra comercial y arancelaria, está impactando en las cuentas de algunas empresas españolas.

Empresas del Ibex 35

En los primeros minutos de la sesión, las mayores alzas del Ibex 35 correspondían a Grifols (+1,05%), Solaria (+0,83%) y Acciona (+0,82%). En el lado opuesto destacaban las caídas de Indra (-0,37%), junto con Telefónica y Repsol, que retrocedían un 0,27%% y un 0,21%, respectivamente.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas abrían hoy la jornada en positivo, con subidas del 0,7% en Francfort, del 0,6% en Milán, del 0,4% en París y del 0,22% en Londres.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,4% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 64,90 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, bajaba un 0,44%, hasta los 60,77 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1583 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,170%