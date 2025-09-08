La guerra comercial iniciada por Donald Trump ya está surtiendo efecto en los intercambios entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EEUU). Así, las exportaciones de los Veintisiete al país norteamericano se han desplomado en el segundo trimestre de 2025 un 21,3%, una caída sólo superada (y por poco) en la época de la pandemia, cuando se paralizó el mundo. Por su parte, las importaciones han descendido cerca de un 3%.

Esta situación ha acercado a la UE al déficit comercial con EEUU, justo lo que quería Trump cuando comenzó a amenazar con aranceles a todo el planeta. No obstante, los Veintisiete resisten a sobrepasar este límite.

Con todo, si los aranceles americanos se implementan y se mantienen en el tiempo, sus efectos se acrecentarán, pudiendo poner en problemas al mercado comunitario.

EEUU es el país con mayor demanda neta comercial, en el sentido de que es el que cuenta con mayores importaciones. Esta es la razón por la que el presidente republicano utiliza los aranceles como arma.

No obstante, aunque Europa se haya librado del déficit comercial con EEUU, esta caída sí ha supuesto un duro golpe en los niveles totales de la balanza comercial. La diferencia entre exportaciones e importaciones se ha quedado en 26.000 millones, la mitad que en el trimestre anterior.

Efectos de la guerra comercial en la UE