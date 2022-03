El acuerdo alcanzado el jueves por IAG (matriz de Iberia) para conceder un préstamo de 100 millones a Air Europa que se convertirá en el 20% del capital es sólo el primer paso para volver a llegar a una fusión en los próximos años, según fuentes conocedoras de la situación. De momento, le permite ganar tiempo para solucionar el problema de deuda, a la vez que Juan José Hidalgo obtiene liquidez suficiente para hacer frente a sus compromisos inmediatos y la SEPI no tiene que poner más dinero público.

Las fuentes consultadas explican que las negociaciones alternativas de Air Europa con Air France, adelantadas por OKDIARIO, estaban muy avanzadas, a falta de resolver el obstáculo de que el Gobierno exigía la devolución por adelantado de los 475 millones inyectados por la SEPI. La posibilidad de esta operación -que el propio presidente de IAG, Luis Gallego, había calificado de algo «catastrófico y crítico para los intereses de España»- ha precipitado el acuerdo con la matriz de Iberia.

IAG siempre ha mantenido su intención de fusionar Iberia con Air Europa, pero no estaba dispuesta a consolidar la deuda de la ésta (unos 800 millones), lo que exigía adquirir menos del 51%. Además, la aerolínea de Globalia necesitaba liquidez para hacer frente al pago del leasing de los aviones, para lo que era insuficiente la generación de caja actual (que ya es positiva), lo que planteó la posibilidad de que la SEPI inyectara más dinero.

El Gobierno no quería poner más fondos públicos, pero tampoco podía arriesgarse a un concurso de acreedores en el que podía perder los 475 millones citados. Por último, Hidalgo no estaba dispuesto a un deal que le dejara fuera de la empresa, y menos si IAG no pagaba nada (algo que se justificaba porque Air Europa tiene fondos propios negativos).

Un acuerdo que satisface a las tres partes

Con este panorama, el acuerdo alcanzado el jueves satisface, al menos parcialmente, a todas las partes. El Gobierno no tiene que inyectar más dinero público y evita el concurso. Hidalgo, por su parte, recibe los 100 millones que alivian sus necesidades financieras, sigue conservando el 80% de la empresa y obtiene la posibilidad de vender el 100% en el futuro con la valoración de 500 millones que tenía la operación de fusión a la que se renunció en diciembre.

Finalmente, Iberia paga 100 millones por el 20% (se hace mediante un préstamo convertible, pero en realidad es una compra), no consolida la deuda y se da un año -que puede ampliarse a tres- para reestructurarla y devolver el equilibrio patrimonial a Air Europa para entonces poder acometer la fusión total, que es donde obtendría grandes sinergias. Además, ha conseguido tener la exclusividad de las negociaciones durante un año, lo que aparta a Air France de momento, y derecho de tanteo durante tres años si Hidalgo vuelve a negociar con la aerolínea francesa o con cualquier otra.

El precio es elevado dada la situación actual de Air Europa, pero IAG cree que merece la pena por dos motivos: porque dicha situación mejorará con la vuelta a la normalidad del turismo y porque considera que, si completa la fusión como es su objetivo, las sinergias que obtendrá en el hub de Madrid y en las rutas a Latinoamérica justificarán con creces dicho precio.