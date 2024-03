Iberdrola lanza una oferta para adquirir el 18,4% de su filial estadounidense Avangrid

Iberdrola ha lanzado una oferta para adquirir el 18,4% de su filial estadounidense Avangrid, de la cual controla ya aproximadamente el 81,6% de su capital, según ha comunicado este jueves la eléctrica a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) mediante hecho relevante.

Así la eléctrica ha mostrado su interés preliminar no vinculante de proponer la adquisición, a través de una fusión o de otro modo que se acuerde entre las partes, de todas las acciones ordinarias de Avangrid que no sean ya propiedad de Iberdrola, por un precio de 34,25 dólares estadounidenses en efectivo por acción, lo que representa una prima implícita de alrededor de un 10% sobre el precio medio ponderado por volumen (VWAP) de las Acciones durante los 30 días previos a la fecha de presentación de la Oferta no Vinculante. La contraprestación ofrecida no estará sometida a ajustes futuros en caso de que Avangrid distribuya dividendos conforme a su política habitual.

El objetivo de esta transacción es incrementar la exposición al negocio de redes en Estados Unidos «en un momento clave para Iberdrola, que quiere crecer en mercados con alta calificación crediticia y en negocios regulados como el de redes», según ha explicado la propia compañía.

Avangrid opera en 24 estados de EEUU

Con sede en Connecticut, Avangrid cuenta en la actualidad con 44.000 millones de dólares (40.391 millones de euros) en activos y operaciones en 24 estados de EE.UU. A través de su negocio de redes, posee y opera ocho empresas de electricidad y gas natural, que prestan servicios a más de 3,3 millones de clientes en Nueva York y Nueva Inglaterra.

En cuanto al negocio de energías renovables, Avangrid posee y opera una cartera de instalaciones de generación de energía renovable en todo Estados Unidos. En 2023, la compañía obtuvo un beneficio bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 2.430 millones de dólares (2.230 millones de euros), frente a los 2.246 millones de dólares (2.061 millones de euros) del año anterior.

Según ha informado Iberdrola a la CNMV, la ejecución de un acuerdo definitivo está sujeto a la realización de una due diligence confirmatoria, a la negociación y firma de la documentación definitiva de la transacción, y a la aprobación del Consejo de Administración de Iberdrola y del Comité Independiente y el Consejo de Administración de Avangrid.

Así, el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán mueve ficha después de que a finales del pasado febrero cerrara la venta de activos en México por unos 6.200 millones de dólares (5.717 millones de euros), con unas buenas plusvalías. En dicha operación, Iberdrola se desprendió de 13 centrales de generación con una capacidad instalada de 8.539 megavatios (MW), de los que el 99% corresponde a ciclos combinados de gas y el 87% a plantas que operan bajo el régimen de Productor Independiente de Energía, contratadas con la Comisión Federal de Electricidad (más conocida por sus siglas, CFE).

Además, reafirma la apuesta de la energética por un mercado estratégico como el de Estados Unidos, después de que a principios de año decidiera renunciar a la fusión con PNM Resources, en el que era su gran movimiento para crear un gigante energético en el país.

En ampliación.