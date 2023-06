Hacienda va a por ti: te vigila el dinero que tienes guardado y no tendrá piedad

Hacienda vigila a todos los ciudadanos en lo que a sus movimientos financieros se refiere, cada día, para analizar si hay algo a lo que prestar especial atención y que pudiera derivar en un fraude o delito fiscal o económico. Te contamos cuál es el límite de dinero que puedes guardar bajo el colchón para no tener problemas con Hacienda para no incurrir en ninguna ilegalidad que te pueda causar problemas… ¡toma nota!

Los fraudes y delitos fiscales están a la orden del día, a menor o mayor escala, tanto en España como en prácticamente cualquier otro país, por lo que la Agencia Tributaria pone en práctica diversos métodos para conocer los movimientos de los ciudadanos en el terreno económico y así «cazar» cualquier irregularidad antes de que sea algo grande y más problemático.

Si quieres guardar dinero en casa, ten cuidado con Hacienda

Los movimientos financieros son actualmente fáciles de controlar gracias a que prácticamente todos se realizan dejando huella, ya sea una transferencia bancaria, un Bizum, pagos con tarjeta, etc. Un poco más difícil de controlar es el efectivo, que a ojos de Hacienda tiene que regirse por las mismas normas y tiene que declararse de igual manera que si fuera cualquier otro tipo de ingreso o gasto de los que dejan rastro. Muchas personas prefieren realizar sus movimientos en efectivo, y en ese caso hay que tener también cuidado con no mover más del efectivo permitido.

Guardar dinero en casa era una práctica habitual hace varias décadas, cuando se guardaba bajo el colchón el efectivo para poder acceder a él en cualquier momento y no tener que desplazarse a una oficina bancaria, ya que en esos tiempos no había apps ni webs que permitieran operar con tanta facilidad como ahora. No hay problema en guardar dinero en casa, siempre y cuando se cumpla con los criterios de Hacienda para hacerlo dentro de la legalidad.

Actualmente no hay ninguna ley en España que impida guardar dinero en efectivo en casa, en cualquier cantidad, pero sí que hay que cumplir con dos requisitos: que se haya declarado correctamente y que su procedencia esa legal, así Hacienda se asegurará de que no se trata de un caso de economía sumergida o se está cometiendo cualquier tipo de fraude o delito fiscal.

Donde sí hay un límite para los movimientos en efectivo es para el dinero que se puede llevar encima cuando sales a la calle, dentro de todo el territorio nacional. En este caso, la Ley 10/2010, de 28 de abril, establece que el límite de dinero en efectivo que una persona puede mover en España son 100.000 euros, por lo que debería ser el máximo que tuvieras en casa, ya que si necesitaras moverlo no podrías hacerlo si fuera más.