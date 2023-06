Hacienda te puede pillar por este gesto que haces cada día: no habrá piedad

Hacienda es una institución que infunde respeto, e incluso miedo, en los ciudadanos, especialmente cuando se recibe alguna carta que lleva su logo en el membrete y piensas en qué no habrás hecho para recibirla y qué vas a tener que pagar, aunque no siempre te envían una carta para darte malas noticias. Te contamos el gran problema que puedes tener con Hacienda por este gesto que quizás hagas a diario pero que tienes que tener cuidado a partir de ahora para no meterte en líos… ¡toma nota!

Este es el límite de Bizum para Hacienda que no debes superar

Bizum es uno de los métodos de pago más utilizados en España actualmente, una aplicación que te permite enviar y recibir dinero a/desde una cuenta bancaria sin tener que dar el número, bastará con el número de teléfono para hacer la gestión. Se ha vuelto muy popular especialmente para enviar dinero a familiares y amigos, por ejemplo a la hora de comprar un regalo en conjunto o salir a cenar y que pague uno y los demás le paguen su parte en efectivo o con un Bizum para que sea inmediato.

La cantidad máxima de dinero que se puede enviar en un Bizum son 500 euros, pero la cantidad a partir de la cual debes declarar es bien diferente, pensada principalmente para transferencias bancarias. Las entidades bancarias están obligadas a comunicar a la Agencia Tributaria todos los movimientos de los ciudadanos que superen los 10.000 euros, por ejemplo en transferencias, así como otros que aunque tengan menor importe puedan ser sospechosos de estar cometiendo un fraude o delito fiscal.

Aunque no existe como tal un límite de Bizum para Hacienda, sí que este organismo recibirá una notificación si recibes ingresos con tanta frecuencia como para superar esos 10.000 euros, aunque sea en diferentes pagos. Quizás no te cause un problema inmediato, pero sí que la Agencia Tributaria pondrá los ojos en ti para investigar de dónde procede ese dinero y si se está declarando como corresponde.

En el caso de que haya movimientos superiores a 10.000 euros en una transferencia y no se declare, esa persona se enfrenta a sanciones de entre 600 euros y hasta el 50% de la cantidad enviada. Además, en caso de no justificarse el origen del dinero, pueden darse multas de hasta 60.000 euros en el caso de las leves y de más de 150.000 euros en el caso de las más graves.