Hacienda tiene un aviso muy incómodo para los autónomos: cuidado con esto

Los trabajadores autónomos, al igual que cualquier otro trabajador o ciudadano español, deben estar al corriente con todas sus obligaciones tributarias para no tener problemas, lo cual resulta especialmente importante ahora que está la campaña de la Renta, que llegará a su fin el próximo 30 de junio. Te contamos el aviso de Hacienda para los autónomos que puede ser muy incómodo pero con el que hay que tener mucho cuidado para no tener un problemón… ¡toma nota!.

Multa de Hacienda a los autónomos por no hacer la Renta

Hacienda a lanzado un serio aviso a los autónomos con respecto a las multas a las que se pueden enfrentar en caso de no presentar la declaración en este tramo final de campaña, si es que todavía no la han presentado. La cuantía de las sanciones varía en función del tiempo de retraso con el que se presente tras cerrarse el plazo, además de influir también el resultado de la declaración y si la presentación se ha realizado después de recibir un requerimiento de la Agencia Tributaria o antes de que eso sucediera.

Todos los autónomos que facturaran más de 1.000 euros durante 2022 tienen la obligación de hacer la declaración en este 2023, y su resultado será a pagar o a devolver en función de los ingresos o devoluciones a las que el trabajador tenga derecho. Aunque la cuantía de la sanción depende de la situación de cada autónomo, se establece una horquilla de entre 150 euros o el 150% de la cantidad adeudada, la clave está en si se te ha enviado el requerimiento o no, siendo recomendable hacerlo por voluntad propia antes de que te lo envíen.

Si se recibe el requerimiento y la declaración te ha salido a devolver, la sanción será de 200 euros y podría rebajarse a 150 euros si el trabajador paga en el plazo estipulado. En el caso de que no se haya enviado el requerimiento, la cantidad será de 75-100 euros en función de si se abona en el plazo fijado.

Si sale a pagar habrá diferentes tipos de recargo dependiendo de si se presenta en los 12 meses siguientes (1% más otro 1% por cada mes de retraso), 6 meses siguientes (7%) o después de los 12 meses siguientes (recargo del 15% más los intereses de demora generados a partir del día siguiente a cumplirse el primer año de retraso).

Si todavía no has presentado la declaración, no te olvides de hacerlo antes del próximo 30 de junio o tendrás que pagar las consecuencias que Hacienda establezca en cada caso.