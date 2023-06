Que no te pille por sorpresa: Hacienda pone un nuevo límite a las transferencias y multa con 2.500 euros

Hacienda vigila muy de cerca todos los movimientos económicos de los ciudadanos, especialmente los que se pueden controlar más fácilmente en cuentas bancarias, pero también procura hacerlo con los movimientos en efectivo para poder detectar cualquier fraude o delito fiscal, en cualquiera de sus formas. Te contamos el nuevo límite para transferencias que ha establecido Hacienda y que si te saltas te puede caer una tremenda multa de 2.500 euros… ¡que no te pille por sorpresa!

El límite de Hacienda para hacer transferencias

Las transferencias bancarias son muy habituales en la sociedad, además de otros sistemas de pago rápidos como puede ser Bizum, que se está convirtiendo en uno de los métodos de pago preferidos por el público gracias a su inmediatez, sobre todo cuando es para enviar dinero a amigos o familiares. Es importante tener en cuenta que las entidades bancarias están obligadas a comunicar a la Agencia Tributaria todos los movimientos superiores a 3.000 euros, además de aquellas transacciones que puedan ser sospechosas de fraude por cualquier motivo.

No cumplir con las normas sobre cantidades «a mover» puede tener como consecuencia sanciones de hasta 2.500 euros, por lo que es vital tener clara la información para no arriesgarte a tener que pagar ese dineral. Las medidas que aplica Hacienda para detectar movimientos ilegales de dinero incluyen los movimientos entre familiares y amigos, no importa la relación que haya entre el destinatario y el emisor, se mira la operación.

Según la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, el límite establecido para hacer transferencias y no tener riesgo de ser multado por la Agencia Tributaria se sitúa en los 6.000 euros. Si la transferencia va a ser superior a esa cantidad es obligatorio informar a Hacienda de ese movimiento, y de no hacerlo puede llegar esa multa de hasta 2.500 euros que no querrás recibir. Es importante destacar que no conocer la norma no te exime de cumplirla, por lo que alegar que «no lo sabías» no te hará librarte de la sanción.

Igualmente hay que dejar claro que aunque la transferencia sea inferior a 6.000 euros, si la entidad bancaria sospecha que puede haber un movimiento sospechoso o un fraude fiscal, deberá informar a Hacienda para que se investigue en profundidad la operación.

¿Cómo se calcula la multa?

Si haces una transferencia superior a 6.000 euros y no informas a hacienda, la sanción será desde el 2% hasta el 25% del importe no declarado, ascendiendo directamente hasta los 2.500 euros en el caso de que el movimiento supere los 10.000 euros.