Incluir el renting en la declaración de la renta permitiría a los particulares ahorrarse hasta 1.500 euros al año, según un informe de RentingCoches al que ha tenido acceso en exclusiva este diario. El ministerio de Hacienda, cartera de María Jesús Montero, no permite a los conductores de este tipo de coches deducirse esta carga impositiva que sí que está disponible en otros países europeos como Dinamarca. Ante esta situación, el sector pide que tras la celebración de las elecciones nacionales del 23 de julio se ponga en marcha una reforma fiscal integral en la automoción con el objetivo de incentivar la demanda y reducir la edad media del parque móvil del mercado español.

En concreto, el análisis concluye que para un utilitario con una cuota media mensual de entre 300 y 350 euros, la deducción fiscal podría llegar a los 1.050 euros; mientras que para un SUV de tamaño medio o grande, y con una cuota de entre 401 y 475 euros, la deducción estimada rondaría los 1.425 euros por año.

Esta propuesta de deducción fiscal responde no solo al auge del renting a particulares, con un crecimiento de 14 puntos en el parque de vehículos hasta el 16% en 2022, sino a la necesidad de impulsar aún más el sector, muy lejos todavía frente a países como el Reino Unido, donde el peso del renting en el mercado es ya del 40%.

Según Íñigo Breña, responsable de RentingCoches, «incentivar el renting es también acercar a los españoles a los vehículos electrificados, en un contexto en el que los coches nuevos de combustión tienen ya una fecha de caducidad marcada en el calendario europeo y entran en vigor las zonas de bajas emisiones en las grandes ciudades. Y es que las dudas que genera la electromovilidad entre muchas personas pueden verse despejadas con el renting, pues el conductor no se ve obligado a la compra en propiedad y sabe que tiene detrás a un operador profesional que le ayudará y asesorará».

Lejos de Europa

Sin embargo, la legislación española sólo permite deducirse fiscalmente por el renting de vehículos a empresas y no a particulares, a pesar de que el 52% de los clientes son con DNI -particulares- y el 48% con CIF -empresas-. Un modus operandi que refleja como España aplica una legislación contraria a otros países europeos del norte de Europa, donde van más avanzados en tendencias de movilidad.

Por este motivo, desde RentingCoches avisan de que las tendencias del mercado en España van por delante de la realidad legal, en este caso de la fiscal. Y ello a pesar de que el modelo de renting en nuestro país es muy innovador, con un modelo de servicios integral con seguro a todo riesgo y con una serie de modalidades muy extensas, más amplias que en el resto de Europa.

Coches más nuevos

Por otro lado, esta medida ayudaría a incentivar esta modalidad de pago por uso o alquiler a largo plazo, que conllevaría un rejuvenecimiento del parque automovilístico y a poner en circulación vehículos más seguros por su mayor dotación tecnológica, y también más eficientes. En estos términos, las bonificaciones serán mayores en función de la tecnología del vehículo del renting, de tal forma que los automóviles electrificados (híbridos, híbridos enchufables y eléctricos puros) dispongan de una mayor deducción frente a los de combustión.

Por ejemplo, si tomamos como ejemplo un país del norte de Europa como Dinamarca, aquí las personas pueden deducirse hasta 1.500 euros al año si su vehículo es diésel o gasolina y hasta 2.700 euros si es de baja o de cero emisiones.

No obstante, estas deducciones fiscales también deberían tener su traslación al renting de vehículos usados, de tal forma que los ciudadanos con rentas más bajas también podrán conducir un automóvil más moderno y seguro con cuotas mensuales menores. Una medida que no quieren aplicar desde el ministerio de María Jesús Montero. Además, RentingCoches recalca que en España, hasta el momento, los programas de ayudas e incentivos en el automóvil siempre han estado vinculados al hecho de comprar un vehículo y ser su propietario, este es el caso del Plan Moves III, y no al uso y alquiler a largo plazo.