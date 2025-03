Hacienda va a por las familias: la multa que te vas a llevar por hacer este movimiento entre cuentas con tus hijos

Asegurar el bienestar de los hijos es una de las mayores preocupaciones de cualquier familia. Muchos padres buscan formas de ayudar a sus descendientes en momentos clave, como la compra de una vivienda, el pago de estudios o la gestión de imprevistos financieros. En estos casos, una de las opciones más comunes es transferir dinero de forma directa, confiando en que no habrá mayores complicaciones. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que estos movimientos pueden ser detectados por Hacienda y acarrear importantes sanciones si no se realizan correctamente.

Este tipo de operaciones no son tan sencillas como hacer una transferencia bancaria sin más. Para la Agencia Tributaria, cualquier traspaso de dinero entre familiares puede ser considerado una donación y, por tanto, está sujeto a obligaciones fiscales. No declararlo correctamente puede derivar en una multa que, dependiendo del caso, puede ser más elevada de lo esperado. Por eso, es fundamental conocer las normativas y evitar caer en errores que puedan salir muy caros. Las sanciones no sólo afectan a quien recibe el dinero, sino también a quien lo entrega. En muchas comunidades autónomas, existen bonificaciones que reducen la carga impositiva de estas operaciones, pero sólo si se siguen los trámites adecuados. Entonces, ¿Cuáles son los pasos que deben cumplirse? ¿Qué cantidad se puede transferir a los hijos sin que Hacienda intervenga o de hecho, sin que tengamos que declararlo? La respuesta varía según cada caso, pero hay un punto claro: si no se hace bien, puede salir caro.

Hacienda, las familias y el riesgo de multas por donaciones

Para la Agencia Tributaria, una donación no es sólo la entrega de dinero en efectivo a otra persona, sino cualquier acto por el cual una persona transfiere patrimonio sin recibir una contraprestación a cambio. Esto incluye desde una simple transferencia bancaria hasta la cesión de bienes inmuebles o inversiones.

La diferencia entre una donación y una herencia es fundamental. Mientras que la herencia se gestiona tras el fallecimiento del titular y se mide o se gestiona mediante el Impuesto de Sucesiones o Donaciones, la donación ocurre en vida pero pocos saben, que también está sujeta a ese impuesto. Un tributo cuyo importe además puede variar bastante en función de la comunidad autónoma en el que se produzca. Por otro lado, se debe presentar o abonar en el plazo de 30 días desde la entrega del dinero.

El umbral que pone en alerta a Hacienda

Aunque las transferencias bancarias entre familiares pueden ser habituales, hay ciertos importes que activan las alarmas de la Agencia Tributaria. Si la cantidad supera los 3.000 euros, la entidad bancaria tiene la obligación de notificar la operación. A partir de los 10.000 euros, Hacienda puede solicitar explicaciones adicionales sobre el origen y destino de los fondos. No justificarlos adecuadamente puede derivar en sanciones y recargos.

En algunas comunidades autónomas, las donaciones entre padres e hijos cuentan con bonificaciones fiscales, llegando hasta el 99% en regiones como Madrid, Murcia o Andalucía. No obstante, para beneficiarse de estas ventajas es imprescindible formalizar la donación ante notario y justificar su finalidad, ya sea la compra de una vivienda, la educación o cualquier otro gasto considerado esencial.

También hay casos en los que la donación en cuestión se convierte en un préstamo con el fin de no pagar impuesto alguno. De este modo, si por ejemplo un padre presta dinero a sus hijos para cualquier cuestión, puede establecerse un contrato entre ambas partes que se deberá, eso sí, presentar después a través del modelo 600 (impuesto sobre transmisiones patrimoniales) y antes de que pasen 30 días desde que se presta el dinero. Eso sí, al ser un préstamo se tendrá devolver el dinero, dado que puede hacer que salten las alarmas de Hacienda.

¿Se paga IRPF por donar dinero a un hijo?

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sólo afecta a las donaciones si generan una ganancia patrimonial para el donante. En el caso de dinero en efectivo, no suele haber implicaciones fiscales en este sentido, pero cuando se trata de bienes como inmuebles o acciones, sí pueden aplicarse impuestos adicionales.

Esto significa que, en términos fiscales, donar dinero en efectivo es más ventajoso que transferir otro tipo de patrimonio. Sin embargo, sigue siendo obligatorio declarar la operación y abonar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones correspondiente, salvo en aquellas comunidades donde esté bonificado.

Las sanciones por no declarar correctamente una donación

No cumplir con las obligaciones fiscales puede derivar en multas que oscilan entre el 50% y el 150% del impuesto no pagado. Si Hacienda considera que se ha intentado ocultar la operación, la sanción puede aumentar considerablemente, con intereses de demora y penalizaciones adicionales.

En los casos más graves, la Agencia Tributaria puede incluso investigar los movimientos bancarios de los últimos años para detectar irregularidades en otras transacciones. Esto puede suponer un problema añadido si se han realizado otras operaciones similares sin declarar, ya que el fisco puede exigir el pago de impuestos atrasados y sanciones acumuladas.

Para evitar problemas, lo recomendable es acudir a un asesor fiscal y formalizar la donación con todos los documentos necesarios. No hacerlo correctamente puede implicar que lo que comenzó como un gesto de ayuda entre familiares termine en una costosa sanción económica.