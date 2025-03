Hacienda está poniendo multas millonarias por esto que hacen muchos: 150% del IRPF

Son muchas las personas que ya han marcado el 2 de abril en sus calendarios, a la espera de poder presentar su declaración de la renta 2025. Recordemos que ese día se inicia la campaña y podremos presentar nuestra declaración por internet. En ella tendrá que salir reflejado los impuestos a pagar, restando los pagos anticipados en forma de IRPF, además de aplicar las correspondientes deducciones, y lo cierto es que debemos estar atentos ya que cualquier fallo puede hacer que Hacienda imponga alguna de sus multas. De hecho, podemos llegar a tener que pagar el 150% del IRPF si no declaramos algo sobre lo que Hacienda ha puesto la lupa.

Con la gran cantidad de impuestos que tenemos que pagar, no podemos pasar nada por alto y más, si tenemos en cuenta que la Agencia Tributaria lleva años reforzando sus mecanismos de control para detectar el fraude fiscal y asegurar que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias. Sin embargo, hay muchas personas que, por desconocimiento o intención, no declaran ciertos ingresos, lo que puede acarrear sanciones económicas que pueden alcanzar cifras astronómicas. En concreto, si no pagas los impuestos por los ingresos obtenidos más allá de tu nómina, aunque sean cantidades pequeñas, es una infracción que puede derivar en multas severas. Hacienda tiene claro que cualquier actividad económica debe estar debidamente tributada y cuando detecta irregularidades, aplica sanciones proporcionales a la gravedad del caso. Dependiendo del nivel de ocultación y la intención de fraude, las multas pueden llegar como decimos, hasta el 150% del IRPF dejado de pagar.

Este tipo de multas por parte de Hacienda, se regulan en la Ley General Tributaria, específicamente en los artículos 191 y 195, que establecen las infracciones tributarias y sus consecuencias.

Multas de Hacienda por no declarar ingresos: hasta el 150% del IRPF

La Ley 58/2003, General Tributaria, establece diferentes niveles de sanciones dependiendo del tipo de fraude cometido. No todos los casos son iguales, por lo que Hacienda distingue entre tres niveles principales de infracción:

Si un contribuyente omite la declaración de ingresos sin indicios de ocultación ni fraude, la multa será del 50% del IRPF no pagado.

Si hay una ocultación intencionada de ingresos, como el uso de facturas falsas o pagos en efectivo que no se declaran, la multa puede oscilar entre el 50% y el 100% de la cantidad defraudada.

de ingresos, como el uso de facturas falsas o pagos en efectivo que no se declaran, la multa puede oscilar de la cantidad defraudada. En los casos de fraude grave y reiterado, donde se utilizan sociedades ficticias u otros mecanismos para evadir impuestos, la multa puede llegar al 150% del IRPF no declarado.

Este tipo de penalizaciones pueden convertir una deuda fiscal en una cantidad desorbitada, ya que no sólo se debe abonar el impuesto adeudado, sino también la multa correspondiente y los intereses de demora.

Situaciones que pueden derivar en sanciones millonarias

Hacienda tiene identificados ciertos escenarios en los que es más habitual que se produzca fraude fiscal y, por tanto, aplica un control más exhaustivo. Algunas de las situaciones más comunes son:

Trabajadores que reciben parte de su sueldo en negro. Hay empleados que cobran su salario de manera parcial en efectivo sin declararlo, ya sea en concepto de horas extras, comisiones o vacaciones no disfrutadas.

Autónomos que emiten facturas sin declararlas. Esto se conoce como cobrar en B y es una práctica bastante extendida en ciertos sectores.

Contratación de empleados sin darlos de alta en la Seguridad Social. Esto es habitual en el servicio doméstico y en sectores como la hostelería o la construcción.

. Esto es habitual en el servicio doméstico y en sectores como la hostelería o la construcción. Ingresos adicionales no declarados. Cualquier actividad económica, como dar clases particulares, alquilar una vivienda sin declararlo o vender productos online sin tributar, puede ser sancionada si no se comunica a Hacienda.

¿Cómo detecta Hacienda estas irregularidades?

La Agencia Tributaria cuenta con diversos mecanismos para detectar el fraude fiscal, desde inspecciones aleatorias hasta el cruce de datos con otras administraciones. Algunas de las formas en las que puede descubrir ingresos no declarados son:

Control de cuentas bancarias y transferencias. Si hay movimientos de dinero sospechosos, pueden ser objeto de investigación.

Inspecciones y denuncias. Si un trabajador o cliente denuncia pagos en negro, Hacienda puede abrir una investigación.

Cruzado de datos con la Seguridad Social. Si hay discrepancias entre los ingresos declarados y los datos de cotización, se inicia una revisión.

Si hay discrepancias entre los ingresos declarados y los datos de cotización, se inicia una revisión. Uso de herramientas tecnológicas y Big Data. Se analizan patrones de comportamiento para detectar posibles fraudes.

Las multas impuestas por Hacienda pueden suponer un golpe financiero importante para cualquier contribuyente. Además del importe de la multa, que puede ser de hasta el 150% de la cantidad defraudada, también hay que abonar los intereses de demora y, en algunos casos, se pueden aplicar recargos adicionales.

Para evitar estos problemas, lo más recomendable es cumplir con las obligaciones fiscales y, en caso de duda, consultar con un asesor especializado. Hacienda tiene cada vez más herramientas para detectar el fraude, por lo que evitar declarar ingresos puede acabar resultando mucho más caro de lo que se pensaba.