Si ha observado las Bolsas estadounidenses, asiáticas o europeas en los últimos días, se sorprendería y confundiría al ver que suben sin perder fuelle. El S&P 500 ha escalado un 12% en apenas semanas y el Nasdaq, un 7% a lo largo de mayo, mientras que vuelve el tono alcista en Europa. Los mercados financieros parecen haberse olvidado de la guerra comercial de Washington tras la tregua de 90 días del presidente estadounidense, Donald Trump, con China. El Ibex 35, la Bolsa española, fue aún más lejos y tocó el pasado viernes máximos no vistos desde 2008.

La volatilidad que recorre los mercados parece azotar a velocidad de relámpago a medida que la guerra comercial se calienta. Luego, sorprendentemente, parece recuperarse y volver a la calma. Primero, los titanes de la inversión como Jamie Dimon de JP Morgan o los analistas de Goldman Sachs hacen sonar la alarma de una recesión, y al día siguiente, esas probabilidades parecen descartadas. En cuestión de semanas, el S&P 500 cedió más de un 20%, para recuperarlo de repente a mediados de mayo.

As someone trained as a trade economist, it is my duty to share the 1929-1933 Kindleberger Spiral, showing the month-month decline in global trade due to the combined factors of the (global) Great Depression and retaliatory tariffs. Smooth Hawley is implemented mid-June 1930.

— Gina C. Pieters, PhD (@ginapieters.bsky.social) 1 de febrero de 2025, 22:49