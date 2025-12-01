Grupo ACS celebra las fiestas con el lanzamiento de un calendario digital interactivo

El Grupo ACS ha dado la bienvenida a las fiestas con la publicación en su página web y en sus redes sociales de un Calendario Festivo 2025. Una propuesta de formato digital que ya está disponible y que estará activa hasta el día 24 de diciembre. La iniciativa tiene como fin acompañar la cuenta atrás hacia las fiestas con contenidos breves y creativos pensados para ser compartidos por toda la organización y su entorno.

a compañía ha convertido el Merdeka 118, el segundo rascacielos más alto del mundo, ubicado en Kuala Lumpur, Malasia, en la figura que guarda todas las sorpresas de este Calendario Festivo 2025. A lo largo de su estructura, podremos asomarnos a cada una de sus ventanitas y descubrir qué secreto nos espera. «La Torre Merdeka 118 se ha convertido en el calendario festivo más alto del mundo», apuntan en su perfil de LinkedIn.

Cada día se desbloqueará una pieza distinta: jingles, cuentos, fondos de pantalla, descargables, stickers, cómics y otras propuestas que buscan aportar un momento de desconexión y cercanía en pleno cierre de año. El proyecto se enmarca en la voluntad del grupo de reforzar el sentimiento de comunidad bajo el mensaje “one group, one team”, una idea que, según explican desde la compañía, resume su intención de vivir estas fechas desde la unión y la participación.

El calendario ofrece un formato ligero, accesible y pensado para que cualquier miembro del grupo —esté donde esté— pueda sumarse a la iniciativa. Con ello, Grupo ACS apuesta por un modo distinto de celebrar el mes de diciembre, combinando creatividad, tradición y un espíritu compartido que trasciende la pantalla.