César González-Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell, ha insistido este jueves en que la entidad no se está planteando retornar la sede a Barcelona pese a «las conversaciones que hemos visto y leído en prensa sobre este asunto», ha dicho en la rueda de prensa para presentar los resultados anuales. González-Bueno ha negado que Banco Sabadell vaya a dejar Alicante para volver a Cataluña aunque ha sido menos contundente que en otras ocasiones. «No nos parece que sea oportuno hacer comentarios sobre esto en este momento. Vamos a ver qué pasa», ha señalado.

González-Bueno ha lanzado balones fuera pese a que ha sido requerido en media docena de ocasiones sobre si el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Junts, partido de Carles Puigdemont, para cambiar la ley y obligar a las compañías a radicarse en la ciudad donde tienen la sede operativa les había hecho replantearse dejar Alicante.

«Ha habido muchas conversaciones públicas en la prensa pero no ha cambiado nada e internamente no hemos hablado de esto», ha insistido. «No voy a hacer más comentarios sobre el cambio de sede por muchas formas distintas que me lo pregunten», respondía en varias ocasiones, alimentando más el debate sobre la huida de miles de empresas de Barcelona en 2017 por los riesgos del procès y su posible vuelta ahora a la ciudad por las presiones de los independentistas.

González-Bueno también ha sido muy beligerante en los otros temas que enfrentan a los bancos con el Gobierno. Sobre la decisión de Sánchez de mantener el impuestazo al sector más allá de 2024, el consejero delegado del Sabadell ha señalado que ya habían hecho pública su opinión sobre este asunto en el pasado y «no hay nada más que añadir».

Banco Sabadell ha pagado en 2023 un total de 156 millones de euros por este impuestazo -con cargo a los resultados de 2022-, y este año pagará 190 millones -con cargo a 2023-.

Sobre las reuniones con los ejecutivos de la banca con el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, González-Bueno ha dicho que «cuanto mejor clima haya mejor». «Es posible que haya una mejora del clima con el Gobierno y es bienvenida», se ha limitado a señalar.

Otro tema polémico con el Gobierno es la entrada en el capital de las grandes empresas, como Telefónica, dónde ha anunciado la compra del 10% del capital -tiene el 16% de Caixabank-. «Tenía un profesor que me decía que contestara a las preguntas con un depende. Pues sobre si es bueno o malo que el Gobierno entre en empresas privadas pues mi respuesta es depende. Y ahí lo dejo», ha explicado.

Por último, sobre la falta de inversión en España justo en un momento en el que el clima político en España vuelve a estar agitado, González-Bueno ha dicho que «la inversión es baja por los tipos de interés y porque los inversores están esperando a que los tipos estén más bajos y no lo achaco a ninguna otra cuestión».

González-Bueno TSB

Sobre el negocio del banco, además de la mejora en un 55% del beneficio neto, destaca el plan de reestructuración que la entidad está preparando para su filial en Reino Unido, TSB, para lo que el banco ha provisionado 62 millones de euros. González-Bueno ha admitido que ese plan incluirá despidos y cierre de oficinas, aunque la cifra concreta «lo anunciará TSB en su momento»

El consejero delegado de Sabadell ha destacado el aumento del beneficio neto en un 55%, hasta 1.332 millones de euros, cifra que será mejorada en este 2024 pese a que la demanda de crédito no ha repuntado todavía.

«Necesitamos que aumente la demanda de crédito y que aumenten las hipotecas», ha dicho. En 2023, las hipotecas han descendido en un 34% en el banco. «Creemos que hay una demanda insatisfecha, una bolsa de demanda aunque todavía no estamos viendo que se reanime el mercado», ha insistido.

Sobre el dividendo, González-Bueno ha señalado que Banco Sabadell va a mejorar en un 50% el reparto de dividendos este año con un pago complementario de tres céntimos por acción y ha defendido también las recompras de acciones a las que se han lanzado los bancos. «Nosotros recompramos un 6% del capital, por lo que va a haber un 6% menos de acciones en el mercado. Si el valor se mantiene, las acciones que se quedan valen un 6% más, por lo que estamos retribuyendo al accionista que se queda. Así lo entendemos nosotros», ha señalado.