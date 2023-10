El Banco Sabadell ha lanzado una nueva cuenta online remunerada al 2% con la que espera romper el mercado de particulares. Se trata de un producto para saldos hasta 20.000 euros, sin ninguna condición ni vinculación (no hace falta domiciliar la nómina). Además, ofrece tarjeta de crédito y débito gratis, y devuelve el 3% de los recibos de luz y gas.

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González Bueno, ha destacado también el carácter permanente de este producto, ya que no se trata de una promoción puntual. No obstante, la entidad no garantiza que el 2% sea para siempre, pero sí se compromete a que en todo momento tendrá una «remuneración competitiva».

La oferta se dirige sólo a nuevos clientes, ya que su objetivo es captar cuota de mercado de los demás bancos. Para los actuales clientes del Sabadell, se les hará una oferta «equivalente», que puede ser la misma cuenta u otro producto que se seleccionará de manera individual. En caso de que tuvieran una oferta mejor que la actual -como la anterior cuenta online del banco, que ofrecía el 3% hasta 30.000 euros-, se les mantendrá hasta el vencimiento de la misma.

El 2% es mucho o es poco? Comparado con cero es mucho, no tener gastos ni comisiones está bien, devolver el 3% de los recibos y las tarjetas gratis está bien, y que sea una remuneración indefinida está bien. A los clientes les ha parecido muy bien. No es un producto para la guerra de dígitos, con condiciones para los clientes se puede llegar mucho más arriba, se mete en coste de adquisición, pero esto no es un coste de adquisición, es un coste que va a perdurar en el tiempo», según el consejero delegado.

Cuenta frente a depósitos

González Bueno ha asegurado que esta nueva cuenta online no implica que no se van a hacer ofertas en depósitos, pero ha añadido: «¿Tenemos vocación de hacer un grandísimo lanzamiento de un depósito a plazo? No, ninguna entidad lo plantea, es un producto más antiguo. Hay otros mejores para los que quieran inmovilizar su dinero. Nos dirigimos a los que no tienen esa capacidad, los que sí la tienen alternativas mejores».

Así, ha asegurado que hay 36 millones de clientes con cuentas corrientes en España, mientras que sólo 2,7 tienen depósitos. Por eso, el Sabadell ha preferido atacar el grueso del mercado minorista y no a los que quieren un depósito.

El banco no se ha fijado objetivos de captación de cuota, aunque sí ha admitido que lo lógico sería que los clientes que capte traigan la nómina y los recibos. Según han explicado