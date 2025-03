Golpe de Hacienda oficial: multas descomunales por pagar en efectivo

Llegan multas descomunales por pagar en efectivo, algo que quizás debemos tener en cuenta y puede ser determinante. Sobre todo, si tenemos en cuenta que cada vez menos personas usan este sistema. Es el momento de apostar claramente por un tipo de pago que puede darnos más o menos alegrías, pero cuidado, porque cada uno de los movimientos que realizamos es seguido con lupa por una Hacienda que sabe muy bien el tipo de perfiles a los que debemos empezar a debernos. Sobre todo, si tenemos en cuenta lo que nos está esperando en estos días.

Ya hay fecha para este golpe oficial, emparado en una ley que parece que deja muy claro a lo que nos enfrentamos. Sobre todo, ante algunos detalles que pueden ser los que nos acompañarán en unos momentos en los que todo es posible. Llegan ciertos cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos momentos. El dinero en efectivo es cada vez menor y no es casualidad, la administración está haciendo lo posible, para ejercer un control más efectivo de la mano de determinados cambios que deben ser fundamentales en este día a día.

Hacienda hacen oficial este duro golpe

Un duro golpe puede darnos estos expertos que, sin duda alguna, no dudarán en despertar este interés por lanzar algunos cambios destacados que hasta el momento no esperábamos. Hacienda no duda en decirnos lo que nos puede estar esperando de la mano de algunos cambios que serán fundamentales y que pueden ser claves.

Nos espera un giro radical en la manera de pagar las cosas que quizás no esperaríamos. Cada día hay más presión a la hora de descubrir la forma en la que pagamos. Si lo hacemos en efectivo no deja rastro, nadie sabe lo que hemos comprado, ya sea un servicio o un producto.

La persona que lo recibe tampoco tiene que hacer cuentas, dependiendo de la cantidad. Puede recibir ese dinero, siempre y cuando no exceda de una cantidad y usarlo para su día a día o ingresarlo en el banco. Hasta no hace tanto, el dinero en efectivo era algo que teníamos en mente y que puede acabar siendo el que nos haga reaccionar a tiempo.

Por lo que, tenemos que ver llegar algunos cambios que serán los que nos afectarán de lleno. Con ciertas normas que debemos conocer.

Llegan multas descomunales por pagar en efectivo

Los pagos en efectivo se limitan cada vez más, tal y como nos explican los expertos es una manera de controlar ese flujo de dinero que a veces genera situaciones inesperadas. Lo que pagamos o ganamos, pasa a formar parte de una cadena de impuestos de la que no podemos librarnos.

Nos explican los expertos de National Nederlander a través de su blog: «Siempre hemos asociado el dinero en efectivo, especialmente aquel que se mueve en grandes cantidades, con actividades ilícitas o ilegales. Esta realidad provoca que, cada vez más, las autoridades quieran asumir un mayor control de las operaciones en efectivo para evitar usos irregulares e ilegales del dinero en efectivo. De hecho, en los últimos años, el Gobierno y los bancos centrales han llevado a cabo medidas para sustituir el dinero en efectivo por otros métodos de pago cuyo seguimiento y rastreo sea más fácil. Es fundamental tener en cuenta que la Ley 11/2021, promulgada el 9 de julio, que aborda medidas de prevención y combate contra el fraude fiscal, actualmente en vigor en España, impone un límite de 1000 euros para cualquier transacción en efectivo. Esto no significa que el BCE vaya a dejar de apostar por el dinero en efectivo. De hecho, para los dos próximos años, se lanzarán al mercado las nuevas versiones de los billetes de 100 y 200 euros. La realidad refleja que, a pesar de que las nuevas formas de pago no paran de crecer​, el dinero en efectivo tiene un largo futuro. A pesar de ello, continuarán las medidas para controlar estas operaciones, especialmente limitando los pagos en dinero contante y sonante».

Siguiendo con la misma explicación: «El artículo 7 de la Ley 7/2012​, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, establece la limitación de pagos en efectivo respecto de determinadas operaciones. En particular, se establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera. Este límite se amplía hasta 15.000 euros cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional. En diciembre de 2016, el Gobierno anunció que estos pagos se limitarían aún más, hasta los 1.000 euros. Para evitar la típica picaresca española, en el cálculo de las cuantías indicadas, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar en la entrega de bienes o la prestación de servicios. Es decir, por ejemplo, dos pagos de 2.500 euros por una compra de un coche a un concesionario valorado en 5.000 euros se considera una única infracción, ya que la operación se valora por el total, 5.000 euros. También es importante analizar qué se considera pago en efectivo, definidos en virtud del artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En este sentido, no sólo se incluye el papel moneda, sino también todos los medios concebidos para ser utilizados como pago al portador, como puede ser un cheque bancario de esta modalidad. Esto es así porque su uso es el mismo que el efectivo y cualquier persona puede cobrarlo o ingresarlo».