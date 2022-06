Una llamada del portavoz de Transportes en el Congreso de los Diputados del Grupo Socialista en la tarde del sábado paralizó la intención de los camioneros de reanudar los paros del pasado mes de marzo esta semana, en la que el Gobierno se comprometía, entre otras cosas, a tener lista la Ley de la Cadena Alimentaria antes del 31 de julio. No obstante, los transportistas no se fían del Gobierno de Pedro Sánchez y amenazan con una huelga en agosto si el texto no llega en ese plazo.

Así lo han confirmado fuentes de la plataforma en defensa del transporte de mercancías en conversaciones con este diario que ha explicado que «el Gobierno nos ha hecho llegar distinta documentación sobre el avance actual del borrador de la Ley, comprometiéndose a que el próximo 31 de julio debe estar elaborado el texto final, con nuestra participación y conformidad, para que comience a pasar los cauces legales donde tiene que ser aprobada para su puesta en vigor». «Pero no vamos a bajar la guardia», avisan.

«Las distintas vías de negociación con el Ministerio de Transportes están abiertas y valoramos el cambio del Gobierno que ha pasado de no reconocernos en el mes de marzo y llamarnos ultraderecha a sentarse con nosotros a negociar distintos aspectos de la ley que evitará que los camioneros sigan trabajando perdiendo dinero», aseguran desde la plataforma.

Una negociación que en realidad se está realizando entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que es la entidad elegida democráticamente para defender los intereses de las empresas y autónomos del sector, y lo que se ha hecho ahora es abrir un cauce de comunicación con plataforma, para tenerles informados.

No obstante, lanzan un mensaje al Ejecutivo y avisan de que «si no se cumplen los plazos pactados, como ha sucedido esta vez, la plataforma en defensa del sector del transporte se verá obliga a volver a consultar a sus asociados para reanudar los paros convocados en el mes de marzo ante la situación agónica que viven miles de pequeñas y medianas empresas».

«Mientras transcurren las negociaciones, nos vamos a presenciar ante aquellos clientes de los transportistas sean operadores o fábricas para que directamente cambien su política de precios, plazos de pago y trato a los transportistas y conductores que contraten», confirman.

No habrá huelga

La agrupación de transportistas ha decidido, a través de los votos de sus asociados, no reanudar los paros que se interrumpieron el pasado 2 de abril. Así lo ha decidido el 45% de sus asociados, frente al 41% que apoyó volver a parar y el 14% que se abstuvo en pro de la mayoría.

Sus representantes han asegurado que unas horas antes de comenzar la votación en todas las provincias del país, que tuvo lugar este domingo, recibieron una llamada de un portavoz vinculado al Gobierno de Pedro Sánchez que les tendió la mano para negociar.