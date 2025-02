El Gobierno da luz verde, por tercera vez, al concierto sanitario de Muface para los próximos tres años, hasta 2027, y además de mejorar las condiciones como adelantó OKDIARIO, confirma que el plazo se amplía hasta el 4 de marzo.

Ahora sí, las grandes aseguradoras acudirán a la licitación, tras la subida de la prima que se ha producido, y tras mejorar también los tramos de edad para las primas. Además, el cambio en la compensación de pérdidas -en caso de haberlas- es otro de los incentivos por los que tanto Adeslas, como Asisa o DKV, acudirán a la cita.

Según consta en la plataforma de contratación del Estado, la nueva licitación publicada este viernes tiene un presupuesto estimado de 4.429 millones de euros sin impuestos.

El Gobierno acordó el pasado mes de enero volver a elevar la partida del concierto en aras de zanjar la crisis abierta después de que la primera licitación para la asistencia que ampara a 1,5 millones de beneficiarios, entre funcionarios y familiares, quedara desierta.

La propuesta del Gobierno

El concurso para mantener vivo Muface iba a quedar desierto en las actuales condiciones, ya que como contó OKDIARIO las condiciones eran insuficientes para las tres grandes aseguradoras capaces de cubrir este servicio: ni Adeslas, ni DKV, ni Asisa iban a acudir el próximo lunes a la licitación lanzada por el ministerio que dirige Óscar López. Ahora, tras un cambio en las condiciones pactado entre el propio ministro y Adeslas, la situación ha girado por completo, y de ahí se desprende el optimismo de López este viernes. Fuentes consultadas por este diario aseguran que las nuevas condiciones no tienen que ver con la subida del 10%, sino con la compensación en caso de pérdidas.

Por tanto, el punto que ha hecho posible que la licitación salga adelante se encuentra en la restitución de las pérdidas, que planteó Asisa al Gobierno, ya que es una posibilidad que se contempla en el pliego. Desde entonces, han continuado las negociaciones entre el Ejecutivo y Asisa con respecto a cómo resarcir a las compañías en caso de pérdidas. Ante esta situación, Función Pública se ha comprometido a ser más flexible al establecer un mecanismo de reequilibrio financiero en caso de pérdidas, sin necesidad de que ocurran sucesos como los de los últimos años, es decir, una pandemia y una guerra. Así, esta promesa es la que el ministerio ha trasladado a Adeslas, y lo que ha hecho posible que acepte.

De igual forma, fuentes de Asisa han confirmado a OKDIARIO que «nunca se retiró, ni ha desistido en ningún momento de forma oficial» aunque, como contamos en este diario, esperaría a que decayera el concurso si no había ningún cambio en las condiciones. Ahora, con las nuevas condiciones que el ministerio que dirige Óscar López está dispuesto a asumir, consideran muy posible que «el próximo día 27 de enero la licitación salga adelante». Creen ahora que «hay voluntad por todas las partes». Por tanto, de estas declaraciones se puede deducir que el concurso no dependería sólo de Asisa para salir adelante, sino también de Adeslas. «Nosotros confiamos en que sí salga adelante, pero no está en nuestras manos sólo», defienden desde Asisa.