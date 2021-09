Getir, la empresa pionera de entrega ultrarrápida de la compra, continúa su expansión europea con el arranque de su servicio en Madrid y Barcelona. La compañía ha revolucionado la entrega de última milla, con su propuesta de reparto de miles de productos a sus clientes en unos 10 minutos. Para su debut en España, la compañía turca cuenta con más de 300 riders y espera ampliar su plantilla hasta los 2.000 trabajadores con contratos indefinidos para 2022.

Getir llega a España tras adquirir en julio la startup barcelonesa BLOK, un actor emergente del reparto de comida a domicilio poseedor de un conocimiento puntero del mercado local. La apuesta por el mercado español es fuerte: Getir arranca con 19 almacenes. Creada en 2015 en Estambul como la primera empresa del mundo de compra online ultrarrápida, y en los últimos años no ha dejado de crecer. Tras su exitoso lanzamiento en Londres (enero de 2021), Amsterdam (mayo de 2021), Berlín y París (junio de 2021), Getir añade un capítulo a su historia de éxito en Europa con su llegada a España.

Con esta amplia experiencia en el sector, Getir busca plantar cara a gigantes del delivery en nuestro país -como Glovo o Just Eat-. Hunab Moreno, director general de Getir España afirma que su modelo de trabajo no se ve afectado por la Ley Rider, como si les ha ocurrido a us competidores. Un modelo que ofrece a todos sus trabajadores contratos indefinidos y le equipa con todo lo necesario para realizar su actividad.

Tras su rápido crecimiento en Europa, Getir está preparando el lanzamiento de su servicio en varias ciudades de Estados Unidos a finales de año. En ese momento, el unicornio tecnológico estará presente en 9 países, incluyendo Turquía, lo que la consolida como marca de referencia en el sector.

La compañía ha entrado en una nueva fase de expansión a través de adquisiciones además del crecimiento orgánico a nivel internacional. Además de la española BLOK, ha adquirido una participación mayoritaria en la plataforma de coche compartido turca Moov por cerca de 16 millones. Asimismo, en conversaciones con Bloomberg, Nazim Salur cofundador de Getir confismó que la compañía turca está negociando «una participación estratégica» en el mercado en línea n11.com, fundado por Dogus Holding AS de Turquía y SK Group de Corea del Sur .